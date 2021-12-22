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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شادي محمد: الإسماعيلي يحتاج إلى صفقات قوية في يناير للعودة إلى مجده

صدى البلد

قال الإعلامي شادي محمد نجم الكرة المصرية السابق، إن الإسماعيلي يحتاج إلى صفقات قوية في يناير للعودة إلى مجده، وعلي مجلس الإدارة أن يبدأ في إبرام صفقات مميزة مع بداية الدورة الودية .

وأضاف شادي محمد خلال تصريحاته في برنامج أوضة اللبس علي قناة النهار، أن شكري نجيب يرفض التجديد للإسماعيلي ووقع لبيراميدز خاصة أن له الحق التوقيع حُرّ في شهر يناير المقبل.

وتابع شادي محمد ، أن ارقام الإسماعيلي الموسم الحالي أسوأ من بداية الموسم الماضي، وحصول الفريق علي نقطتين فقط من 7 جولات كارثة بكل المقاييس وتبشر بموسم صعب جدا علي الدراويش.

وخطف فريق سموحة فوزا قاتلا من فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري المصري.

افتتح خالد عبد الفتاح التسجيل لفريق سموحة في الدقيقة 33 من عمر المباراة، وأدرك شكري نجيب التعادل لصالح الإسماعيلي، من ركلة جزاء، في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

وأحرز فريق سموحة هدفا قاتلا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني، عن طريق المحترف النيجيري صديق أوجولا.

بهذه النتيجة يفشل فريق الإسماعيلي في تحقيق أي فوز بمسابقة الدوري المصري، بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة.

 

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