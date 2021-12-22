ضبط شخص يدير استديو تسجيلات صوتية غير مرخص بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة ستديو تسجيل صوتى مجهز كاملاً "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، حيث يقوم باستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، وكذا مصنفات سمعية مسجلة داخل الاستديو المشار إليه ، وقيامه بإنشاء قناة على موقع "اليوتيوب" بدون ترخيص يقوم من خلالها ببث الأعمال غير المرخصة التى يتم إنتاجها بالاستديو بهدف تحقيق الربح المادى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الاستديو المشار إليه ، وأمكن ضبط المذكور، وبتفتيش مكونات ستديو الصوت فى حضوره تم ضبط (هارد ديسك محمل عليه "برامج تسجيل صوتية تستخدم فى تسجيل الصوت وفلترته وهى مقلدة ومنسوخة دون موافقة الشركات المالكة لتلك البرمجيات – مجموعة من مقاطع وكليبات لمطربين شعبيين يتم إعدادها داخل الإستديو – كارت صوت يستخدم للتسجيل داخل الإستديو – فلتر صوت يستخدم فى تنقية الصوت أثناء التسجيل بالاستديو – مايك يستخدم فى أعمال التسجيل الصوتى داخل الإستديو- سماعة أذن تستخدم أثناء التسجيل بالإستديو – هاتف محمول يوجد عليه آثار ودلائل على إدارة قناة عبر موقع "اليوتيوب" ومحمل عليها أغانى وكليبات من إنتاج الاستديو المشار إليه) ، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه مالك الاستديو المشار إليه وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.