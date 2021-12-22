طلبات تعجيزية من بن شرقي للزمالك في جلسة التجديد

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس الجلسة التي جمعت بين المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك، ومسئولي ناديه، خلال الساعات الماضية حول ملف التجديد له.

وأضاف شبانة، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية etc: "أكد بن شرقي لمسئولي الزمالك أنه لم يوقع لأي فريق حتى الآن، موضحًا في الوقت ذاته أنه لن يجدد إلا بشروطه وعلى رأسها وضع نصف مليون دولار كشرط جزائي إلى جانب رغبته في الحصول على جميع مستحقاته المالية المتأخرة قبل التجديد بجانب الحصول على 50% كمقدم تعاقد حيث سيصل الإجمالي لما يقرب من مليون دولار.

ويرى مسئولو الزمالك أن مطالب اللاعب المالية مُغالى فيها بشكل كبير، ولم يتوصل الطرفين لاتفاق حتى الآن للتجديد.

أكد تقرير صحفي، أن وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، يدرس استبعاد أشرف بن شرقي مهاجم فريق الزمالك، من قائمة أسود الأطلس لخوض بطولة أمم إفريقيا، التي تحتضنها المغرب، في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير 2022.

وذكرت صحيفة “المنتخب المغربية”، أن وحيد خليلوزيتش “الذي بدأ في إعداد قائمة المغرب التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا”، لم يعجبه مستوى بعض اللاعبين الذين شاركوا مع أسود الأطلس في كأس العرب، التي تقام حاليا في قطر.

وأضافت الصحيفة، أن من بين اللاعبين الذين استغرب مدرب المغرب تراجع مستواهم الفني والبدني هو أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك، والذي دأب خليلوزيتش على استدعائه لقائمة المغرب، لكنه خيب ظنه خلال مشاركته الأخيرة في كأس العرب.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه منذ تعاقد الاتحاد المغربي لكرة القدم مع وحيد خليلوزيتش، وهو يهتم كثيرا بضم أشرف بن شرقي لقائمة المغرب، ولكن مع اقترب بطولة أمم إفريقيا، يتضح أن أسهم لاعب الزمالك انخفضت مقارنة بالأداء الذي يقدمه عدة محترفين مغاربة في الدوريات الأوروبية.

يذكر أن منتخب المغرب ودع بطولة كأس العرب، من الدور ربع النهائي، بعد الهزيمة أمام منتخب الجزائر بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2 -2.