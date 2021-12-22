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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب فاركو يكشف كواليس مشادة حمودي وواقعة الطرد المثيرة للجدل

فاركو
فاركو

قال مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق فاركو، إن الاعتراض على واقعة طرد أحمد حمودي في مباراة المصري وفاركو هو شق اداري يتبناه النادي ولا يفضل التطرق لهذه الأمور.

وتابع عبد العاطي في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية etc، مع الإعلامي محمد شبانة: "هناك خطأ اداري في المباراة من وجهة نظرنا، وحصلت مشادة بين حمودي ولاعب من فاركو ما اضطر الحكم لإشهار البطاقة الصفراء للاعبين".

وواصل المدير الفني لفريق فاركو: "الإنذار الذي تلقاه حمودي وهو في الملعب هو الإنذار الثاني وليس الأول وترتب عليه الطرد، غير صحيح أن اللاعب تلقى البطاقة الحمراء وهو خارج الملعب بعد اجراء التبديل".

وتابع عبد العاطي: "نسير في عملنا الفني ونترك الأمور الإدارية للإدارة، لو نوفق في أول ثلاثة مباريات، لكن صححنا المسار بعد ذلك وكانت نتائجنا في البداية لا ترقى لمستوى الأداء".

وواصل: قدمت استقالتي بعد مباراة الجونة في الجولة الثالثة ولكن الإدارة رفضتها ونجحنا في تحسين النتائج ووصلنا للمربع الذهبي قبل مباراة الأمس".

واختتم حديثه: "نملك حراس مرمى مميزين للغاية، ولكننا سنسعى لتفعيل بند شراء محمد صبحي حارس الزمالك، والأمور التعاقدية يتم مناقشتها بين الجهاز الفني ومجلس الإدارة".

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