مباراة المقاولون تفجر خلافًا بين رئيس الزمالك وإسماعيل يوسف

قال الإعلامي محمد شبانة إن أزمة قوية نشبت بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مع إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة؛ بسبب ظهور الأخير على شاشة قناة النادي، أمس الثلاثاء؛ لتحليل مباراة الزمالك والمقاولون العرب ببطولة الدوري.



وكشف شبانة، في تصريحات ببرنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية etc: "وقعت مشكلة كبيرة بين الطرفين حيث طلب رئيس الزمالك من إسماعيل يوسف قبل اللقاء، عدم الظهور والاعتذار والتضامن مع النادي بعدم التعامل مع قناة الزمالك لكن تيجانا ظهر ورفض الانصياع لتعليمات رئيس الزمالك.



وواصل شبانة: "وقعت مشادة كلامية قوية بين الطرفين في التليفون بين شوطي اللقاء حيث طلب رئيس الزمالك من جديد من تيجانا بمغادرة الاستديو التحليلي لكن تيجانا أكمل اللقاء بشكل طبيعي".

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على المقاولون العرب بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وسجل الهدف الأول للزمالك مصطفى فتحي في الدقيقة 60 من زمن اللقاء، عقب هجمة مميزة من لاعبي الزمالك داخل منطقة الجزاء بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها محمد أوناجم بتمريرة هيأت الكرة لمصطفى فتحي الذي أطلق تسديدة مباشرة سكنت شباك محمود أبو السعود حارس المقاولون.

وأضاف الهدف الثاني للزمالك محمد أوناجم فى الدقيقة 77 من زمن المباراة عقب تسديدة قوية عن طريق إمام عاشور من على حدود منطقة الجزاء ارتدت من جسد المدافع محمد سمير ووجدت متابعة من محمد أوناجم بتسديدة مباشرة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت شباك أبو السعود حارس المقاولون.

وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ومن عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق حسن الشامي إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها محمد سالم برأسية رائعة وضعت الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى ليقلص الفارق لنادي المقاولون وتصبح النتيجة 2-1 .

وفى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من ضائع وبعد العودة لتقنية الفيديو، حكم المباراة أشهر البطاقة الحمراء في وجه حسن الشامي لاعب المقاولون العرب نتيجة تدخل عنيف وغير رياضي بمرفق اليد على وجه لاعب الزمالك.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 16 فى المركز الثالث ، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 5 نقاط فى المركز الخامس عشر .