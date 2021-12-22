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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكهرباء: 24 مليار جنيه دعما للمرحلة الأولى لقرى "حياة كريمة"

الكهرباء
الكهرباء

صرح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء بالعديد من التصريحات المهمة خلال مداخلاته الهاتفية في عدد من برامج التوك شو نعرض لكم أبرزها : 

الكهرباء: 76 مليار جنيه حجم الدعم المقدر خلال الـ5 سنوات المقبلة.. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن خطوط الربط التي  حدثت مع دول الجوار أدت لطفرة كبيرة في قطاع الكهرباء، مضيفًا أن نسبة الطاقة المتجددة وصل لـ20% من إجمالي الطاقة، وهذا كان بفضل الدعم الرئاسي  

متحدث الكهرباء: تخصيص 24 مليار جنيه في المرحلة الأولى لقرى "حياة كريمة"..فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مبادرة "حياة كريمة" تضم 1500 قرية في المرحلة الأولى، وتم تخصيص ما يقرب من 24 مليار جنيه فقط في هذه المبادرة.

متحدث الكهرباء: 2 مليار جنيه تكلفة تطوير الشبكة في سوهاج فقط..فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك طفرة كبيرة حدثت في شبكات الكهرباء، ومن ضمن المناطق التي كانت تعاني من التغذية الكهربائي هي الصعيد، وفي هذا الإطار تم إنشاء مجمع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي فاز بجائزة التميز الأولى من البنك الدولي، وعلى مستوى محطات الإنتاج تم إنشاء محطة بني سيوف العملاقة بطاقة 4800 ميجا

متحدث الوزارة يكشف لأول مرة على الهواء أسعار شرائح الكهرباء ..فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن منظومة الكهرباء الأن في مصر الكترونية بالكامل ولا يوجد بها تدخل لأي عنصر بشري ، مؤكدا أن المنظومة الجديدة تساعد المواطن على التحكم في استهلاكه من الكهرباء .

 

 

 

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