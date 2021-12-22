شبانة: قرار كيروش يحمل اتحاد الكرة تكلفة اصطحاب 5 لاعبين للكاميرون

كشف الإعلامي محمد شبانة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أرسل خطابًا لاتحاد الكرة المصري يخطره بتحمل تكاليف 5 لاعبين من المنضمين لقائمة المنتخب في بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون المقرر لها من التاسع يناير حتى السادس من فبراير المقبلين.



وأوضح شبانة، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية etc: "القصة أن الاتحاد الأفريقي وافق على طلب بعض الاتحادات الأهلية لزيادة قوائم المنتخبات في أمم أفريقيا من 23 لاعبا إلى 28 لاعبا، على أن تكون القائمة الأساسية هي القائمة المعتادة من 23 لاعبا ويكون اللاعبون الخمسة الآخرين في قائمة احتياطية وذلك بسبب تفشي وباء كورونا وأوميكرون والتخوف من إصابات للمنتخبات خلال البطولة.



وتابع شبانة: "لكن الكاف اشترط على اتحاد الكرة أن تكون كل تكاليف القائمة الاحتياطية على اتحاد الكرة وليس اللجنة المنظمة للبطولة، وسيتم التنسيق في طريقة تحمل التكاليف خلال الأيام المقبلة، خاصة أن القائمة الاحتياطية ستكون في نفس فندق الإقامة مع القائمة الأساسية وليست بمعزل عنها.

قرر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر تأجيل انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لبطولة أمم إفريقيا، الذي كان مقررًا 27 ديسمبر الجاري.

وحدد كيروش 1 يناير المقبل، موعدا جديدا لانطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لأمم إفريقيا، بسبب تواجده في البرتغال لقضاء إجازة أعياد الميلاد.

وتنطلق فعاليات كأس الأمم الأفريقية بمشاركة منتخب مصر فى الكاميرون خلال 9 يناير المقبل وسط مشاركة 24 منتخبًا أفريقيًا .