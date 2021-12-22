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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخوف من كورونا يدفع البرتغالي لتأجيل السفر للكاميرون

كيروش
كيروش

أوضح الإعلامي محمد شبانة أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني يدرس فكرة تأجيل السفر للكاميرون بسبب تفشي فيروش كورونا.

وأضاف شبانة، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية etc: "كان كيروش يقرر السفر للكاميرون مبكرا في الخامس من يناير المقبل قبل انطلاق البطولة بثلاثة أيام لخوض أكثر من حصة تدريبية هناك والتعود على أجواء الطقس والرطوبة في الكاميرون.

وأكمل شبانة: " تراجع كيروش بعد ذلك وقرر تأجيل السفر لمساء يوم السابع من يناير أو صباح يوم الثامن من الشهر ذاته أي قبل انطلاق البطولة بيوم واحد، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا مؤخرا والتخوف من إصابة أيا من اللاعبين به حال السفر مبكرا".

وواصل: "ما يشجع المدرب البرتغالي على قرار تأجيل السفر أن مباراة المنتخب الأولى في البطولة ستكون يوم الحادي عشر من يناير أمام نيجيريا ما يعنى امتلاك المنتخب فرصة التدرب واستكشاف الأجواء قبل ضربة البداية بالبطولة بوقت كاف".

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