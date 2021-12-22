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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد الجزار: جماهير الأهلي حجزت تذاكر المباراة بالكامل.. والأحمر جاهز للسوبر الأفريقي|فيديو

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

قال الناقد الرياضي محمد الجزار، إن الأهلي أغلق على نفسه عقب انتهاء مرانه الأخير قبل مواجهة الرجاء المغربي، المقرر لها اليوم الأربعاء، على لقب بطولة السوبر الأفريقي، مشيرًا إلى أن الفريق جاهز للمباراة المرتقبة.

وأضاف الجزار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، على قناة «صدى البلد»، أن 90 % من تذاكر المباراة نفدت ظهر اليوم، موضحًا أن جمهور الأهلي حجز التذاكر المخصصة له بالكامل، وبدأ في حجز تذاكر مقاعد الرجاء.

وتابع حديثه، أن موسيماني، قد لا يغامر بالدفع بأيمن أشرف أساسيًا، رغم جاهزيته ومشاركته في المران كاملًا، مشددًا أن الفريق بالكامل جاهز وبلا إصابات.


وكان قد شارك طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، صورا من مران الفريق الأول للنادي الأهلي، استعدادا لمباراة الرجاء المغربي غدا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق: “زيارة الشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري لتدريب فريقنا استعدادا للسوبر الأفريقي”.
وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي قبل مواجهة فريق الرجاء المغربي غدًا على لقب كأس السوبر الإفريقي، الذي أقيم على ملعب أحمد بن علي بالريان في نفس توقيت المباراة، وبدأ بقراءة الفاتحة قبل أن يخوض اللاعبون تدريبات بدنية وخططية متنوعة.

وكان الاجتماع الفني للمباراة قد عقد اليوم بأحد الفنادق في العاصمة القطرية الدوحة، وحضره سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التسويق، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، وعمرو محب مترجم الفريق، إلى جانب ممثلي اللجنة المنظمة للمباراة والاتحاد الإفريقي ونادي الرجاء.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الفريق زيه التقليدي، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي حارس المرمى اللون الأزرق، فيما يرتدي فريق الرجاء طاقمًا مكونًا من القميص الأخضر والشورت الأخضر والجورب الأبيض، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا باللون الأصفر.

وخضعت بعثة الأهلي لمسحة طبية صباح أمس الثلاثاء، وكانت قد خضعت لمسحة طبية في القاهرة جاءت نتيجتها سلبية، ثم أجرت مسحة ثانية فور وصولها إلى فندق الإقامة وجاءت نتيجتها سلبية أيضًا.

ويخوض الفريق مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الرجاء المغربي حاملاً للقب النسخة الماضية التي توج بها على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

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