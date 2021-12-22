ده كان قراري.. رشوان توفيق يكشف سبب مقاطعته لـ مشاهد القبلات

قال الفنان القدير رشوان توفيق، إنه رفض مشاهد القبلات طوال مسيرته الفنية، موضحا: رفضت مشاهد القبلات والمحتوى اللي ماقبلوش؛ ماعملوش، ولم أقبل في حياتي سوى زوجتي.



وأضاف خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “أون”: "لازم أكون قابل الدور ومحتواه، واللي ماقبلوش ماعملوش، اتعرض عليا دور مع نيللي.. وقالولي هتبوس نيللي يا عم؛ قولتلهم ماعرفش أبوس حد، ودا كان قراري أنا وأميمة، زوجتي الوحيدة التي قبلتها، ولم أقبل غيرها".



وفي سياق متصل، علق الفنان القدير، رشوان توفيق، على دوره في حكايات العمل "أوضة وصالة" في شخصية عم "شتا"، قائلاً : “دور كوميدي قريب لقلبي والفضل يعود للكاتب عمرو محمود ياسين، وهو كاتب متميز ومهذب، بالإضافة لدور المخرج عصام نصار”.



وأضاف:"الحدوته كلها كانت حلوة، والبيجامات الكاستور اللي كنت مرتديها فى أداء العمل قديمة وموجودة ومكوية فى الدولاب منذ سنوات طويلة".



وتابع: "عمرو ياسين كتب شخصية تحمل في طياتها جانبا صوفيا حيث تتطرق لفكرة الاستقراء عبر الرؤى والاحلام وفكرة الرحيل والإحساس به قبل وقوعه".



وحول أن عمر الشخصية لم يتجاوز الـ5 حلقات؛ قال: “سعيد بيهم جدا رغم كونهم 5 حلقات، خاصة أن الأجواء التي اكتنفت تصوير الأحداث كانت جميلة جداً”.

