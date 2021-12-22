سيارات استثنائية نادرة تم الكشف عنها في 2021 | صور

تمثل السيارات الاستثنائية حدثاً فريداً ومميزاً في عالم السيارات لا يتكرر، حيث تتوفر السيارات الاستثنائية بأعداد قليلة جداً ونادرة قد تصل الى نسخة واحده فقط تسلم الى احد العملاء بأسعار جنونية أو يتم بيعها في المزاد، وتخصص الشركات الكبرى أقساماً داخلية خاصة بها لتلقي طلبات العملاء وتنفيذها بالكامل وأحياناً يقوم العملاء بالمشاركة في أنتاج وتصميم السيارة.

1- سيارة فيراري SP3

تتوفر سيارة فيراري SP3 دايتونا بمحرك V12 الخارق و الذي يعمل بنظام الاحتراق الداخلي و السحب الطبيعي، وبسعة 6500 سي سي، ويولد قوة تصل إلى 840 حصاناً (618 كيلو وات)، وعزم أقصى للدوران يصل الى 697 نيوتن/متر، ويتم ارسال القوة إلى العجلات الخلفية من خلال علبة تروس أوتوماتيكية خاصة بسيارات الفورميلا وان ذو 7 سرعات.

لم تكشف فيراري بشكل رسمي حتى الآن عن سعر سيارة فيراري SP3دايتونا، و لكن تشير التوقعات أن سعرها سيتخطى 2 مليون دولار، و سيزيد مع مرور الوقت لاسيما أنها ستصدر بأعداد محدودة جداً كما حال كل عائلة سيارات ICONA.

2- بوجاتي تشيرون بور سبورت جران براي

جاءت سيارة بوجاتي بور سبورت جران براي كبداية لسيارات قسم التخصيص الذي قامت الشركة الفرنسية بإطلاقة مؤخراً وسيتسع القسم مستقبلاً بمجموهة مميزة من الطرازات الجديدة، وتعتمد على محرك W16 الخارق والذي يأتي مزود بأربعة شواحن تيربو وبسعة 8000 سي سي، 32 بخاخ للحقن المباشر للوقود، ويولد قوة تصل الى 1500 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 1600 نيوتن/متر، وتصل قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى شرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 350 كيلومتر/ساعة، لم يتم الكشف عن سعرها حتى الآن.

3- فيراري كومبيتزيوني

تعتمد سيارة فيراري كومبيتزيوني موديل 2022 على محرك V12 بسعة 6500 سي سي بقدرة سحب طبيعي، يولد قوة تصل الى 819 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 692 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي المقبض يتكون من 7 سرعات، و تصل دورة المحرك القصوى الى 9500 دورة في الدقيقة مقابل 8500 دورة لمحرك شقيقتها الكبرى سيارة 812 سوبر فاست السابقة وهذا ما يجعله المحرك الأسرع دوراناً في تاريخ فيراري.

تبلغ قدرة سيارة فيراري كومبيتزيوني موديل 2022 على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في خلال 2.8 ثانية فقط، وتصل الى سرعة 200 كيلومتر/ساعة خلال 7.5 ثانية ويصل مدى سرعتها القصوى الى 340 كيلومتر/ساعة.

4- ماكلارين 720S دانيال ريكاردو

أطلقت ماكلارين إصدار دانيال ريكاردو الخاص من سيارة ماكلارين 720S احتفالا بفوز سائقها المخضرم دانيال ريكاردو، بسباق الجائزة الكبرى في إيطاليا، الذي استضافته حلبه مونزا الشهيرة في شهر سبتمبر الماضي.

جاءت سيارة ماكلارين 720S دانيال ريكاردو على محرك ثماني الأسطوانات V8 بسعة 4000 سي سي، مزود بشاحن تيربو مزدوج، يولد قوة تصل الي 720 حصان وعزم أقصى للدوران يصل الي 770 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من سبع سرعات بنظام دفع خلفي للعجلات، و تبلغ قدرتها علي التسارع من وضع الثبات حتي 100 كم/ساعة في غضون 2.9 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى 341 كم/ساعة.

5- شيفروليه كورفيت Z06 GT3 R

تأتي سيارة شيفروليه كورفيت Z06 GT3 Rبتصميم ومواصفات حصرية مخصصة لحلبات السباق أقوى من نسخة شيفروليه كورفيت Z06 القياسية المخصصة للطرق العامة، وتعتمد في قوتها على محرك V8 بسعة 5500 سي سي، وهو نفس محرك كورفيت C8 R و كورفيت Z06، و ستكون قوتها ما بين 500 و 600 حصان حسب ما ستحدده القوانين والأنظمة المنظمة لحلبات السباقات والبطولات التي ستشارك فيها، و ستتوفر أيضاً بناقل حركة متسلسل يتألف من 6 سرعات، ونظام دفع خلفي وبناقل حركة ثماني السرعات مزدوج القابض في النسخة القياسية الآخرى.

6- فيراري BR20

كشفت فيراري عن سيارتها الخاصة ذات الإصدار الوحيد والحصري الذي تم أنتاجه تحت إشراف قسم المشاريع الخاصة لديها، والذي يعرف باسم One-Off أي الإصدار الوحيد والفريد من نوعه، ويتم انتاج هذه الفئة القوية والشرسة بناء على طلب وشروط العملاء.

تحصل سيارة فيراري BR20على قوتها من محرك V12 خارق بسعة 6200 سي سي يولد قوة تصل الي 680 حصان (507 كيلووات )، وعزم أقصى للدوران يصل الي 667 نيوتن/متر، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في خلال 3.4 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى إلي 335 كيلومتر/ساعة.