أول تعليق من ميار شريف على ترشيحها لجائزة أفضل لاعبة تنس وافدة في العالم

أعربت لاعبة التنس المصرية ميار شريف عن سعادتها بترشيحها لجائزة أفضل لاعبة وافدة في العالم.

وعلقت ميار، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على ترشيحها منذ أسابيع لهذه الجائزة، قائلة "الحمد لله بكل فخر، جرى ترشيحي منذ أسابيع من رابطة محترفات التنس لجائزة أفضل لاعبة وافدة في العالم، بجانب أفضل 5 لاعبات في العالم".

وأضافت اللاعبة - المصنفة رقم 63 على مستوى العالم - "أشكر مجتمع التنس العالمي علي التقدير وترشيحي لهذه الجائزة، وشكرا لجمهوري على الدعم من ولكل فرد شارك في جميع الإنجازات التي حققتها".

ويعتبر هذا الترشيح إنجازا وفخرا جديدا لرياضة التنس المصرية والعربية.

وفازت بالجائزة الإنجليزية أيما رادوكانو، والتي توجت مؤخرا ببطولة أمريكا المفتوحة، إحدى بطولات جراند سلام الأربع الكبرى.