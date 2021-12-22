موريتانيا تتسلم مليون جرعة للقاح سينوفارم من الصين

تسلمت الحكومة الموريتانية، مليون جرعة من لقاح سينوفارم، مقدمة من حكومة الصين، في إطار التعاون الثنائي المشترك بين البلدين.

وذكرت وزارة الصحة الموريتانية- في بيان- أن وزير الصحة الدكتور سيدي ولد الزحاف تسلم بمطار نواكشوط أم تونسي الدولي، من السفير الصيني لدى موريتانيا لي بايجين، دفعة رابعة من لقاح كوفيد19، وتلبغ مليون جرعة، وذلك بعد 3 دفعات سابقة من لقاح سينوفارم وردت من الصين، بلغت في مجملها 530 ألف جرعة.

ووفق آخر إحصاء رسمي، بلغ عدد المطعمين ضد فيروس كورونا المستجد مساء الثلاث، مليون و116 ألفا و429 شخصا.

وتقول الحكومة الموريتانية إنها حصلت على ما مجموعه أكثر من 3 ملايين جرعة؛ مما يسهم في توسيع دائرة المطعمين.