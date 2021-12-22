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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام صاحب: خطة تطوير الرجبي المصري بعد انتهاء تصفيات أفريقيا

صدى البلد

أكد حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي أن مصر نجحت بجدارة في تنظيم تصفيات شمال إفريقيا التي أقيمت علب ملاعب الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية خلال الفترة من 17 وحتي 19 ديسمبر.

وأَضاف صاحب في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد" أن البطولة نجحت بشكل كبير والتنظيم أشاد به جميع الوفد المشاركة، حيث لم تواجههم أي مشكلات وهو ما جعل رئيس الاتحاد الافريقي يدرس إقامة بطولة سنوية افريقية في مصر نظرا لما وجده من تنظيم عالمي.

وأَشار صاحب الي أنه راض جدا عن أول مشاركة للرجبي المصري في البطولات الافريقية خاصة وأن اللعبة حديثة العهد في مصر حيث تأسس الاتحاد المصري للرجبي منذ ثلاث سنوات فقط.

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وزير الرياضة يبحث مع رئيسي الاتحادين المصري والأفريقي تطوير الرجبي في مصر

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مصر تستضيف تصفيات مجموعة الشمال المؤهلة لبطولة إفريقيا لـ الرجبي

خطة تطوير الرجبي المصري 

وأوضح صاحب أنه وضع خطة لتطوير الرجبي في مصر ويتابع العمل عليها من اجل الظهور بمظهر قوي خلال الفترة القادمة وخاصة أن المشاركة في التصفيات الافريقية أعطت اللاعبين الدافع والحماس الأكبر من أجل التطور وتقديم مستوي أفضل.

وتابع صاحب ان  المغربي محمد الدرموني  المدير الفني وضع خطة من أجل تطوير اللعبة في مصر وإخراج أجيال قوية في اللعبة ومدربين أكفاء حتى يكون اعتماد على أبناء مصر في المستقبل".

وعن هزيمة مصر الثقيلة أم تونس التي أثارت الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي قال حسام صاحب أن المنتخب التونسي يتمتع بخبرات كثيرة حيث بدا نسور قرطاج في ممارسة الرجبي منذ عشرينيات القرن الماضي ولكن الرجبي في مصر حديث العهد

وأوضح صاحب أن المنتخب التونسي يضم العديد من المحترفين في الدوريات الأوروبية كما يملك نسور قرطاج افضلية مقارنة بمصر التي تملك محترف واحد بالإضافة الي عدم وجود دوري محلي مثل تونس التي تملك دوري قوي يضم حوالي ٦٢ ناديا.

وأشار صاحب الي ان النتيجة تبدو ثقيلة في الظاهر فقط ولكنها ليست كذلك حيث تعد النتيجة ٥-٠ صفر ولكن الازمة تكمن في ان النقطة تحتسب بسبع نقاط ولذلك ظهرت بهذا المنظر الذي اثار الجدل علي السوشيال ميديا.

وتوج المنتخب التونسي لرجال الرجبي بالميدالية الذهبية ببطولة تصفيات شمال إفريقيا والتي أقيمت على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 17 وحتى 19 ديسمبر.

وحل "نسور قرطاج" في الصدارة بعد الفوز على المنتخب السنغالي والذي حل ثانيا بنتيجة 10 - 5.

فيما جاء المنتخب المصري في المركز الثالث بعد فوزه على نظيره الليبي بنتيجة 24 - 10

وعلى صعيد السيدات، حصد المنتخب السنغالي ذهبية البطولة بعد فوزه على منتخبي مصر والجزائر، فيما حقق المنتخب المصري المركز الثاني والميدالية الفضية بعد فوزه على نظيره الجزائري.

وشارك في البطولة 5 دول مصر وتونس والجزائر والسنغال وليبيا حيث يتنافس 4 منتخبات منهم على مستوى الرجال  هم مصر وتونس والسنغال وليبيا بينما يتنافس علي مستوي السيدات ثلاث منتخبات هي مصر والسنغال والجزائر.

وتعتبر هذه البطولة مؤهلة لبطولة أفريقيا أبريل 2022 والتي بدورها مؤهلة لكأس العالم في جنوب أفريقيا سبتمبر 2022.

إفريقيا للرجبي حسام صاحب تصفيات شمال إفريقيا مصر تطوير الرجبي المصري

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