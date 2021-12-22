لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 14 منطقة في القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة، اليوم الأربعاء، وذلك لمدة 12 ساعة؛ بسبب قيامها بأعمال إصلاح على خط مياه قطر 1200 مم الخارج من محطة مياه مسطرد (بشارع مسطرد القديم).

وأوضحت الشركة أن المياه ستنقطع عن مناطق (عرب الجسر – عرب الطوايلة - وسط المدينة بالمطرية – منطقة الشيراتون – الملتقى العربى – الكلية الحربية – الحي العاشر – صقر قريش – الواحة – شارع متولى الشعراوي – السويسري ب – أرض الجولف (التابعة لمدينة نصر) – الإمداد والتموين – ومساكن رامو) وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء، وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.

وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة أنها ستدبر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي