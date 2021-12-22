جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ276 مليون حالة

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 276 مليونًا و235 ألفًا و990 حالة.

وقالت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الأربعاء، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و368 ألفًا و843 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 51.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.

ووفقًا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 810 آلاف و45 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ617 ألفًا و948 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 478 ألفًا و7 وفيات.