حدث ليلاً| 848 إصابة و47 وفاة بكورونا.. تاج الدين: مصر مفيهاش شلل أطفال.. الديوان الملكي ينعى الأمير نهار آل سعود.. لقاح جديد ضد أوميكرون

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء 22 ديسمبر 2021 عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية...

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 731 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 313782 حتى اليوم.

وزيرة التخطيط توضح قيمة وموعد تطبيق غرامة عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور …

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجداول المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي الخاصة بعدد اسئلة امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي و نوعياتها

أكدت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أنه حذرنا من أن القطاع الصحي قد يكون مغرصا للفساد نتيجة الاستثمارات الضخمة التي تم صخها سريعا في هذا القطاع.

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»..

كشف الفنان محمود حميدة عن كواليس فيلم ريتسا لعدسة “صدى البلد” وذلك على هامش العرض الخاص لفيلم "ريتسا وقال"حميدة": "إن الرومانسية سبب حماسه للمشاركة في الفيلم، حيث إن الفيلم الرومانسي مطلوب بشدة من جانب الجمهور المصري

قال الفنان القدير رشوان توفيق، إنه لم يتنازل يوما طول مسيرته الفنية الممتدة، على مدار 60 عاما عن أي أخلاقيات، مشيرا إلى أنه سعيد للغاية برحلته الفنية، ويشعر بالرضا عنها.

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أن مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي ستكون صعبة للغاية .

أعربت لاعبة التنس المصرية ميار شريف عن سعادتها بترشيحها لجائزة أفضل لاعبة وافدة في العالم. وعلقت ميار، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على ترشيحها منذ أسابيع لهذه الجائزة

أعرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن استيائه من التعادل الإيجابي (1-1) مع إشبيلية، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، من منافسات الليجا، التي أقيمت في معقل الأندلسيين “رامون سانشيز بيزخوان”.

نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم، الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، الذي رحل عن عمر يناهز 59 عاما.

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقت السعودية.

أكد ئيس اللجنة البرلمانية المكلفة من مجلس النواب الليبي بمتابعة ملف الانتخابات، الهادي الصغير، أنه من المستحيل إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا في موعدها المحدد عند 24 ديسمبر.

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، يائيل لمبرت.

أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية، البدء في إنتاج لقاح مضاد لمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا، بالتعاون مع جامعة أوكسفورد.

حاول الرئيس الأمريكي جو بايدن طمأنة الأمريكيين بشأن قدرة الولايات المتحدة، على التصدي للتفشي المتسارع لمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا الذي بات مهيمنا في البلاد.

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزال بقوة 6.3 درجة هز المنطقة الجنوبية بولاية ألاسكا الأمريكية.