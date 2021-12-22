عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلاً| 848 إصابة و47 وفاة بكورونا.. تاج الدين: مصر مفيهاش شلل أطفال.. الديوان الملكي ينعى الأمير نهار آل سعود.. لقاح جديد ضد أوميكرون

موجز أخبار صدى البلد
موجز أخبار صدى البلد

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء 22 ديسمبر 2021 عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية...

الصحة: تسجيل 848 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و47 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 731 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 313782 حتى اليوم.

وزيرة التخطيط : 2400 جنيه حدًا أدنى للأجور بالقطاع الخاص.. وعقوبات لغير الملتزمين بها

وزيرة التخطيط توضح قيمة وموعد تطبيق غرامة عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور …

وزير التعليم : كل ما يقال عن عدد أسئلة الامتحانات ونوعياتها «كذب»

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجداول المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي الخاصة بعدد اسئلة امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي و نوعياتها

غادة والي : الدولة المستقرة والآمنة هي القادرة على مكافحة الفساد

أكدت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أنه حذرنا من أن القطاع الصحي قد يكون مغرصا للفساد نتيجة الاستثمارات الضخمة التي تم صخها سريعا في هذا القطاع.

الدكتور عوض تاج الدين لـ أحمد موسى : مصر بخير ومفيهاش شلل أطفال.. علاج كورونا في الصيدليات قريبًا.. المصابون بـ «أوميكرون» قادمون من الخارج والوضع ليس خطيرًا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»..

محمود حميدة: صناعة السينما كلها مشاكل.. و«ريتسا» عودة لـ الرومانسية من جديد|فيديو

كشف الفنان محمود حميدة عن كواليس فيلم ريتسا لعدسة “صدى البلد” وذلك على هامش العرض الخاص لفيلم "ريتسا وقال"حميدة": "إن الرومانسية سبب حماسه للمشاركة في الفيلم، حيث إن الفيلم الرومانسي مطلوب بشدة من جانب الجمهور المصري

رشوان توفيق عن دلال عبد العزيز: شوفتها لابسه أخضر

قال الفنان القدير رشوان توفيق، إنه لم يتنازل يوما طول مسيرته الفنية الممتدة، على مدار 60 عاما عن أي أخلاقيات، مشيرا إلى أنه سعيد للغاية برحلته الفنية، ويشعر بالرضا عنها. 

موسيماني: لا يمكن الاستهانة بـ نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أن مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي ستكون صعبة للغاية . 

أول تعليق من ميار شريف على ترشيحها لجائزة أفضل لاعبة تنس وافدة في العالم

أعربت لاعبة التنس المصرية ميار شريف عن سعادتها بترشيحها لجائزة أفضل لاعبة وافدة في العالم. وعلقت ميار، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على ترشيحها منذ أسابيع لهذه الجائزة

تشافي: لن أستطيع النوم بعد تعادل برشلونة مع إشبيلية

أعرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن استيائه من التعادل الإيجابي (1-1) مع إشبيلية، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، من منافسات الليجا، التي أقيمت في معقل الأندلسيين “رامون سانشيز بيزخوان”.

الديوان الملكي السعودي ينعى الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز

نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم، الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، الذي رحل عن عمر يناهز 59 عاما.

التحالف يعلن اعتراض طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقت نحو السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقت السعودية.

البرلمان الليبي يحسم الجدل بشأن تأجيل الانتخابات

أكد ئيس اللجنة البرلمانية المكلفة من مجلس النواب الليبي بمتابعة ملف الانتخابات، الهادي الصغير، أنه من المستحيل إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا في موعدها المحدد عند 24 ديسمبر.

الرئيس الفلسطيني: ممارسات إسرائيل أحادية الجانب تقوض حل الدولتين

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، يائيل لمبرت.

مفاجأة سارة .. لقاح جديد ضد متحور أوميكرون

أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية، البدء في إنتاج لقاح مضاد لمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا، بالتعاون مع جامعة أوكسفورد.

بايدن: لا داعي للهلع من متحور أوميكرون

حاول الرئيس الأمريكي جو بايدن طمأنة الأمريكيين بشأن قدرة الولايات المتحدة، على التصدي للتفشي المتسارع لمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا الذي بات مهيمنا في البلاد.

زلزال بقوة 6.3 درجة ريختر يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزال بقوة 6.3 درجة هز المنطقة الجنوبية بولاية ألاسكا الأمريكية.

 

“صدى البلد” الأخبار المهمة صدى البلد

موضوعات متعلقة

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021

محاكمة 3 سيدات وعامل استدرجوا رجل أعمال وقتلوه في المنصورة

تجديد حبس 3 متهمين بغسل 22 مليون جنيه تربحوها من المخدرات

الدكتور عوض تاج الدين لـ أحمد موسى : مصر بخير ومفيهاش شلل أطفال.. علاج كورونا في الصيدليات قريبًا.. المصابون بـ «أوميكرون» قادمون من الخارج والوضع ليس خطيرًا

عبد الغفار: بروتوكول تعاون بين مستشفى الرمد وجامعة أسيوط لإجراء العمليات الكبرى

خلال ندوة جامعية.. أكرم القصاص وشادي زلطة يستعرضان أهمية المشروعات القومية

لتأهيل المهندسين حديثي التخرج.. دورة مجانية عن أساسيات نظم الخلايا الشمسية المتصلة على الشبكة

لشعراء الفصحى والعامية.. "الكتاب الذهبي" يُطلق المرحلة الثانية من حملة دعم اكتشاف المواهب

ترشيحاتنا

السعودية.. تحذير من الأرصاد بشأن الطقس

أخبار التكنولوجيا| واتسآب يطلق حملة ترويجية لتحسين سمعته.. تعرف على مواصفات iphone 14 Pro المرتقب

برلماني: لجنة الصحة بمجلس النواب توصي ببروتوكول لـ خفض نسبة «الولادة القيصرية»|فيديو

مشروعات النقل بالصعيد.. شرايين للحياة على ضفتي النيل

حدث ليلاً| 848 إصابة و47 وفاة بكورونا.. تاج الدين: مصر مفيهاش شلل أطفال.. الديوان الملكي ينعى الأمير نهار آل سعود.. لقاح جديد ضد أوميكرون

تحالف دعم الشرعية يعترض طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقت نحو السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

ألقاها والداها عارية واحتضنتها الكلاب الضالة من برد الشتاء.. تفاصيل مؤلمة

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا هاما لقائدي السيارات.. فيديو

فاروق الباز يفجر مفاجأة عن تحذير ناسا من اقتراب نهاية العالم.. فيديو

مصر تشهد 3 ظواهر جوية وطقس شديد البرودة.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

بديل للميكروباص.. هل يقضى الأتوبيس الترددي على أسطورة "وحوش الأسفلت" أعلى الدائري؟

وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

بدون حجاب.. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري

وصول أولى رحلات نوفا آير السويدية إلى مطار الغردقة.. صور

فيديو

زوج فاطمة عيد: ألفت لها 30 أغنية في مسلسل واحد

يا بتاع الورد.. فاطمة عيد تشدو بأشهر أغانيها في صدى البلد

فيديو جراف.. مفاجأة صادمة في تقرير الطب الشرعي عن تحليل كريم الهواري

بحب المايوه واللبس الخفيف.. أبرز تصريحات مثيرة لـ رانيا يوسف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

اﻟﻤﺰﻳﺪ