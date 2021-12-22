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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| واتسآب يطلق حملة ترويجية لتحسين سمعته.. تعرف على مواصفات iphone 14 Pro المرتقب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

عمان تستضيف المؤتمر العربي الدولي لتكنولوجيا المعلومات .. الرقمنة والمنصات محور النقاشات

بدأت أعمال المؤتمر العربي الدولي لتكنولوجيا المعلومات فى دورته الـ 22 ، اليوم (الثلاثاء)، في العاصمة العمانية مسقط.

السادس على العالم..مايكروسوفت تكرم طالبا مصريا يفوز بمسابقة التطبيقات الدولية| صور

نجح الطالب المصري محمود الخشت البالغ من العمر 16 عاماً فقط في الفوز بمسابقة مايكروسوفت الدولية بمجال التطبيقات بالرغم من صغر سنه، بعدما نجح في دخول قائمة العشر الأوائل على مستوى العالم للمتميزين في استخدام تطبيقات مايكروسوفت.  

 

عرض الثلاثاء.. اشتر آيفون 7 بـ 2270 جنيهاً

 

لازال هاتف آيفون هو الأكثر شهرة بين منافسيه من كبار مصنعي الهواتف الذكية، بفضل جمعه بين الأداء السلس والتصميم الأنيق، بينما يعيبه فقط ارتفاع سعره، ويمكنك هذا العرض شراء آيفون 7 بأقل من نصف سعره.

 

التطبيق مشفر بالكامل.. واتسآب يطلق حملة ترويجية لتحسين سمعته

 

كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة WhatsApp واتسآب سيبدأ قريبا في عرض عدد من الإشعارات لجميع مستخدميه للإشارة إلى أن واتسآب يمتلك ميزة التشفير من طرف لطرف، وأنه يمكن الاعتماد عليه في إرسال البيانات المهمة والحساسة بدون أية عوائق.

 

بكاميرا 48 ميجابيكسل.. تعرف على مواصفات iphone 14 Pro

لم تمر فترة طويلة على إطلاق أحدث هواتف آبل الأمريكية من سلسلة آيفون وهو iphone 13 Pro Max، لتبدأ التسريبات حول مواصفات النسخة المنتظرة iphone 14 Pro فى الظهور.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا واتساب الهواتف الذكية WhatsApp

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