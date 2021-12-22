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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يتحدى الغيابات أمام بيلباو في الدوري الإسباني.. الليلة

ريال مدريد
ريال مدريد

يحل فريق ريال مدريد اليوم، الأربعاء، ضيفا على نظيره أتلتيك بيلباو، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، على ملعب سان ماميس، ضمن مباريات الجولة 21 من عمر الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 43 نقطة، بينما يأتي بيلباو في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

ويفتقد ريال مدريد في مباراة اليوم، كل من مارسيلو، ديفيد ألابا، وإيسك، ولوكا مودريتش، وأسينسيو، ورودريجو لإصابتهم بفيروس كورونا، بينما يغيب كاسيميرو للإيقاف.

وشهدت قائمة ريال مدريد للمباراة، تواجد 14 لاعبًا فقط من الفريق الأول، بالإضافة إلى 7 لاعبين من فريق الكاستيا.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، فويدياس، بينييرو

خط الدفاع: ميليتاو، فاييخو، ناتشو، ميندي، جوتيريز، مارين

خط الوسط: كروس، فالفيردي، فاسكيز، كامافينجا، بلانكو، أريباس، بيتر

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، يوفيتش، فينيسيوس، ماريانو دياز.

ريال مدريد الدوري الإسباني اتلتيك بيلباو لوكا مودريتش فيروس كورونا

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