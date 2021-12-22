عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-12-2021

انخفاض أسعار الذهب
انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-12-2021

شهدت أسعار الذهب  اليوم، الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021، انخفاضا على مستوى جميع الأعيرة المختلفة ، بحيث انخفضت الأسعار بمقدار يتراوح بين 5 لـ 2 جنيهات للجرام الواحد، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

 

أسعار جرام الذهب اليوم


ووصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى نحو 896 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 784 جنيها لجرام الذهب الواحد.

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى نحو 672 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 523 جنيها للجرام.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 22-12-2021

شريف الديواني: السيسي شجع الاستثمارات الخضراء في 2021.. و العام القادم ينتظر المزيد

أسعار الذهب اليوم


وسجل سعر أوقية الذهب نحو  27,866 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو  6,272 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو  896,000 جنيه.

 

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم الاربعاء اسعار الذهب اليوم الذهب اليوم عيار 24 جرام الذهب اليوم عيار 21

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يفتتح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول

موقف مرعب.. سقوط سيارة بالكامل تحت الأرض في روسيا.. فيديو

أبرزها المواصلات.. إعفاءات يحصل عليها كبار السن بمشروع قانون المسنين

عصابة للاتجار في الأعضاء تواجه عقوبة السجن المؤبد وغرامة مليون جنيه

فيديو.. تطوير الموانئ المصرية تحفيز للاستثمار والنمو الاقتصادي

التعليم العالي تعلن عن منح من الحكومة السلوفاكية .. تعرف على شروط التقديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

ألقاها والداها عارية واحتضنتها الكلاب الضالة من برد الشتاء.. تفاصيل مؤلمة

فاروق الباز يفجر مفاجأة عن تحذير ناسا من اقتراب نهاية العالم.. فيديو

وداعا للانتظار الطويل.. وزارة الصحة تطلق منظومة إلكترونية للعلاج على نفقة الدولة

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا هاما لقائدي السيارات.. فيديو

مصر تشهد 3 ظواهر جوية وطقس شديد البرودة.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

بديل للميكروباص.. هل يقضى الأتوبيس الترددي على أسطورة "وحوش الأسفلت" أعلى الدائري؟

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

بدون حجاب.. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري

فيديو

زوج فاطمة عيد: ألفت لها 30 أغنية في مسلسل واحد

يا بتاع الورد.. فاطمة عيد تشدو بأشهر أغانيها في صدى البلد

فيديو جراف.. مفاجأة صادمة في تقرير الطب الشرعي عن تحليل كريم الهواري

بحب المايوه واللبس الخفيف.. أبرز تصريحات مثيرة لـ رانيا يوسف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

اﻟﻤﺰﻳﺪ