نادين نسيب نجيم تتعلم الرقص من ابنتها.. شاهد

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم فيديوهات جديدة لها مع ابنتها و هما تتعلمان الرقص و ذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و علقت نادين نسيب نجيم علي الفيديوهات قائلة :"عملتلي صف رقص اليوم 🤪🤪 وبس هاڤن تبلش ترقص زيحوا من الدرب بتبطل توقف وأكيد هيي اشطر مني 🙈 يؤبرني قلبها و نعومتها الله يحميها يا رب 🙏🏼 "

وكانت قد أعلنت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن بدء التحضير للموسم الثاني من مسلسل "ًصالون زهرة" الذي حقق نجاحا كبيرا عقب عرضه على منصة شاهد مؤخرا.

قالت نادين نسيب نجيم في تصريحات إعلامية لها مؤخرا، إنها ستبتعد عن التمثيل فترة، لانشغالها بمشروعها الاستثماري الجديد، وأنها ستغيب عن دراما رمضان 2022.

لكنها وبشكل مفاجيء أعادت نشر خبر مفاده بدء التحضير للموسم الثاني من صالون زهرة عبر حسابها على تطبيق انستجرام، وهذه طريقتها لإعلان الخبر للجمهور.

وأوضحت عدد من المواقع اللبنانية، أن المسلسل سيتم التحضير له فور انتهاء شهر رمضان المقبل، من إنتاج صادق الصباح.