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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المتحور يتوحش.. بريطانيا تسجل 14 حالة وفاة بـ أوميكرون

بريطانيا
بريطانيا

قالت وزيرة الدولة في وزارة الصحة البريطانية، المكلفة بملف الرعاية، جيليان كيجان، إن 14 شخصا توفوا بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا.

وذكرت كيجان لشبكة “سكاي نيوز”، اليوم الأربعاء، أن هناك حاليًا 129 شخصًا فى المستشفى جراء الإصابة بمتحور أوميكرون، فيما توفي 14 شخصًا بسببه حتى الآن.

بريطانيا تسجل ثاني أعلى إصابات يومية بـ فيروس كورونا منذ بدء الجائحة

جونسون: لا قيود جديدة ضد كورونا قبل الكريسماس

وأضافت أن الحكومة البريطانية لن تتردد في فرض المزيد من القيود الخاصة بفيروس كورونا، إذا أظهرت البيانات أن ذلك ضروري.

وكانت السلطات الصحية في بريطانيا، أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل أكثر من 90 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24ساعة الماضية.

وحسب موقع "مترو" البريطاني، تعد هذه الزيادة الرابعة في الإصابات، في الوقت الذي يواصل فيه متحور "أوميكرون" اجتياح البلاد.

وقالت بيانات حكومية إنه تم تسجيل 90629 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في 7 أيام حتى 21 ديسمبر، بنسبة 63 % مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

فيما توفى 172 شخصًا في غضون 28 يومًا من  ثبوت إيجابية الإصابة.

مقاومة فرض القيود

ورغم الزيادة الهائلة في الإصابات بوباء كورونا كل يوم، إلا أن حكومة المملكة المتحدة تقاوم دعوات بعض الخبراء لإعادة فرض القيود.

واستبعدت مصادر بريطانية فرض مزيد من تشديد إجراءات كورونا قبل احتفالات عيد الميلاد على أن تستمر بدراسة الأرقام و انعكاسها على الاقتصاد واتخاذ قرار بشأن فرض إجراءات جديدة مع احتفالات رأس السنة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، إنه لن يتم فرض أي قيود جديدة بسبب تفشي  فيروس كورونا قبل الكريسماس، لكنه لم يستبعد فرض قيود أخرى بعد 25 ديسمبر.

وأضاف: "لا نعتقد اليوم أن هناك أدلة كافية لتبرير فرض أي إجراءات أكثر صرامة قبل عيد الميلاد".

وأشار: "نواصل مراقبة متحور أوميكرون عن كثب وإذا تدهور الوضع سنكون مستعدين لاتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر".

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