تعرف على مبادرة المخطط الصغير للطلاب الموهوبين بدمياط

محافظة دمياط

فى إطار توجيهات الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بصقل الطلاب الموهوبين من خلال ورش عمل مشتركة بين إدارة الموهوبين والتعلم الذكي وإدارة التخطيط والمشروعات، انطلقت بالإدارات التعليمية ورش العمل لتنفيذ مبادرة المخطط الصغير للطلاب الموهوبين.

وأكد خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ان المبادرة تهدف دعم موهوبي دمياط بأسس التخطيط العلمي لإكمال البناء الشخصي والمعرفي والمهارى لديهم، وإعطاء الموهوبين المخططين فرصة لتطبيق وممارسة مهاراتهم وما اكتسبوها من معلومات.

ووجه "وكيل الوزارة" برصد المعوقات وإزالتها من طريق أبناءنا الطلاب الموهوبين، مؤكدا على العمل تحت إشراف مقنن يدعم الطلاب وتكاتف جميع قيادات المدارس محل التنفيذ فى إنارة الطريق ومد يد المساعدة والتوجيه حتى يكسب الموهوبين المخططين ثقة بالنفس وتنمية قدراتهم الاستقلالية والاعتماد على الذات.

وأعرب وكيل الوزارة عن امتنانه لمستوى الطلاب المشاركين في المبادرة بجميع الإدارات التعليمية، مؤكدا على دعمه الكامل لهم، متمنيا دوام التقدم والتوفيق للجميع.

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