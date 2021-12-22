وسط سرعة انتشار أوميكرون.. هل تؤجل فرنسا الانتخابات الرئاسية عن موعدها؟

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الأربعاء، إنه لا يتوقع أن تؤثر جائحة كورونا على سير الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2022.

ورجح فيران، أن بلاده ستسجل حوالي 100 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا يوميًا قريبًا، لافتا إلى أن متحور أوميكرون، سيكون السلالة المهيمنة من الوباء في فرنسا بحلول أوائل يناير، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

يذكر أن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال قال أمس، الثلاثاء، إن تأجيل الانتخابات الرئاسية ليس على الطاولة أو جدول الأعمال، وذلك مع سرعة انتشار متحور أوميكرون في البلاد.

وأضاف أتال أن االفحوصات الطبية أظهرت أن واحدة من كل ثلاث إصابات بفيروس كورونا في العاصمة باريس مرتبطة بمتحور أوميكرون.

ولفت إلى أن نسبة الإصابات بمتحور أوميكرون كانت تمثل 10% بالمائة في نهاية الأسبوع الماضي، لكن قد تكون البلاد تجاوزت ذلك وربما بفارق كبير في مناطق معينة ولا سيما في إيل دو فرانس وخصوصًا باريس.

وأشار إلى أن فرنسا ستقر قانونا يحول "الجواز الصحي" اللازم لممارسة بعض المهن وارتياد دور السينما والحانات، لجواز تطعيم، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وبحسب "رويترز" قال أتال، إن القانون سيصدر خلال النصف الأول من يناير 2022.

وأكد أن "الموجة التي تنتظرنا ستكون قوية"، مضيفًا أن الهدف الرئيسي من "جواز التطعيم" هو إلغاء خيار شهادة عدم الإصابة بـ فيروس كورونا من خلال فحص نتيجته سلبية، والذي يعد بديلا للحصول على اللقاحات.

واستبعد أتال فرض المزيد من القيود، قائلا إن البلاد لديها الوسائل اللازمة لمكافحة الموجة القادمة من الإصابات من خلال حملة التطعيم والفحص الجماعي.