عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط سرعة انتشار أوميكرون.. هل تؤجل فرنسا الانتخابات الرئاسية عن موعدها؟

علم فرنسا
علم فرنسا

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الأربعاء، إنه لا يتوقع أن تؤثر جائحة كورونا على سير الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2022.

ورجح فيران، أن بلاده ستسجل حوالي 100 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا يوميًا قريبًا، لافتا إلى أن متحور أوميكرون، سيكون السلالة المهيمنة من الوباء في فرنسا بحلول أوائل يناير، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

أوميكرون سيهيمن على البلاد في يناير.. تصريحات صادمة من وزير صحة فرنسا

سلالة كورونا الجديدة.. قفزة مرعبة بإصابات إسبانيا وجواز تطعيم في فرنسا

يذكر أن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال قال أمس، الثلاثاء، إن تأجيل الانتخابات الرئاسية ليس على الطاولة أو جدول الأعمال، وذلك مع سرعة انتشار متحور أوميكرون في البلاد.

وأضاف أتال أن االفحوصات الطبية أظهرت أن واحدة من كل ثلاث إصابات بفيروس كورونا في العاصمة باريس مرتبطة بمتحور أوميكرون.

ولفت إلى أن نسبة الإصابات بمتحور أوميكرون كانت تمثل 10% بالمائة في نهاية الأسبوع الماضي، لكن قد تكون البلاد تجاوزت ذلك وربما بفارق كبير في مناطق معينة ولا سيما في إيل دو فرانس وخصوصًا باريس.

وأشار إلى أن فرنسا ستقر قانونا يحول "الجواز الصحي" اللازم لممارسة بعض المهن وارتياد دور السينما والحانات، لجواز تطعيم، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وبحسب "رويترز" قال أتال، إن القانون سيصدر خلال النصف الأول من يناير 2022.

وأكد أن "الموجة التي تنتظرنا ستكون قوية"، مضيفًا أن الهدف الرئيسي من "جواز التطعيم" هو إلغاء خيار شهادة عدم الإصابة بـ فيروس كورونا من خلال فحص نتيجته سلبية، والذي يعد بديلا للحصول على اللقاحات.

واستبعد أتال فرض المزيد من القيود، قائلا إن البلاد لديها الوسائل اللازمة لمكافحة الموجة القادمة من الإصابات من خلال حملة التطعيم والفحص الجماعي.

وزير الصحة الفرنسي جائحة كورونا كورونا اوميكرون فرنسا متحور اوميكرون

ترشيحاتنا

اليوم.. بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر

رئيس الوزراء : تنفيذ مشروعات تنموية بأكثر من تريليون جنيه في الصعيد خلال 7 سنوات

دراسة جديدة تكشف علاجاً فعالاً لـ المصابين بمتحور «أوميكرون»

أطعمة الكربوهيدرات المكررة.. لماذا يجب على مرضى السكر تجنبها؟

جامعة القاهرة تحقق تقدمًا غير مسبوق في التصنيفات الدولية خلال 2021

فريق طبي في برشلونة يتوصل لعلاج سرطان الدم بدون كيماوي.. استشاري يوضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

ألقاها والداها عارية واحتضنتها الكلاب الضالة من برد الشتاء.. تفاصيل مؤلمة

فاروق الباز يفجر مفاجأة عن تحذير ناسا من اقتراب نهاية العالم.. فيديو

الرئيس السيسي يصل إلى أسيوط لافتتاح عدد من المشروعات القومية التنموية

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا هاما لقائدي السيارات.. فيديو

مصر تشهد 3 ظواهر جوية وطقس شديد البرودة.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

تطورات خطيرة لـ متحور أوميكرون .. ولقاح جديد ضد الفيروس (تفاصيل)

وداعا للانتظار الطويل.. وزارة الصحة تطلق منظومة إلكترونية للعلاج على نفقة الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

بدون حجاب.. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري

فيديو

زوج فاطمة عيد: ألفت لها 30 أغنية في مسلسل واحد

يا بتاع الورد.. فاطمة عيد تشدو بأشهر أغانيها في صدى البلد

فيديو جراف.. مفاجأة صادمة في تقرير الطب الشرعي عن تحليل كريم الهواري

بحب المايوه واللبس الخفيف.. أبرز تصريحات مثيرة لـ رانيا يوسف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

اﻟﻤﺰﻳﺪ