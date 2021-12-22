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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الشباب : 5600 تقدموا للاستفادة من مبادرة "دراجتك دخلك"

صدى البلد

اعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تلقي ٥٦٠٠ طلب للاستفادة من مبادرة "دراجتك دخلك"، والتي تنفذها الوزارة بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربى وشركة كوكاكولا، والاتحاد العربى للتسويق والاستثمار الرياضى ومؤسسة مصر الخير، لتوفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل للشباب المنتمى للأسر الأكثر احتياجا فى كل محافظات مصر للشباب الراغب فى زيادة دخله.


وتعكف لجنة مشكلة من وزارة الشباب والرياضة والجهات المشاركة علي فحص تلك الطلبات ومن تنطبق عليهم الشروط، وذلك برئاسة اللواء إسماعيل الفار رئيس الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، وتضم الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، منال جمال مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب، محي معروف مدير عام الإدارة العامة للتسويق، الدكتور احمد جمعه معاون الوزير، جيهان رشوان مدير إدارة تنمية المهارات، علي امين مؤسسة مصر الخير.


وتُعد هذه المبادرة أحد أهم مشروعات الوزارة المعنية والمنبثقة من مشروع "دراجتك صحتك" والتى تعمل على توفير فرص عمل للشباب من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات الدولة، حيث تهدف المبادرة الي توفير دراجات للشباب مجانا يستطيعوا من خلالها العمل فى نقل البضائع البسيطه والمعدة لذلك.


وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت رابط للتسجيل وتم فتحة لمده ١٥ يوم،  واعلنت من خلاله عن شروط التقديم والتى تمثلت فى أن يكون سن المتقدم من 35:18 سنة شباب لا يعمل،أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة، تقديم إقرار بعدم بيع الدراجه لمدة عامين، تقديم تحليل المخدرات، أن يكون من سكان القاهرة والجيزة والقليوبية، واجتياز المقابلة الشخصية والتى تتم للتأكد من قابلية الشاب للإلتزام الوظيفة لمدة عامين.

وزارة الشباب والرياضة دراجتك دخلك وزارة الإنتاج الحربي شركة كوكاكولا تحليل المخدرات

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