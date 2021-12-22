الطقس غدا.. أمطار خفيفة على السواحل والدلتا مصحوبة بنشاط رياح

تشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس غدا، الخميس، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس غدا، ليلا شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

ويشهد الطقس غدا، شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، يصاحب ذلك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء أيضا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 للعظمى والصغرى 10.

السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 14.

شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 8

جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 10.

