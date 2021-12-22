رئيس الوزراء: اطلاق وثيقة انجازات المشاريع القومية خلال الـ 7 سنوات الماضية

قال مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بافتتاح مشروعات كبرى من المشروعات القومية التى قامت بها الدولة خلال السبع سنوات الماضية والتى تهدف فى الأساس لجودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطن فى صعيد مصر .

وأوضح مصطفى مدبولى ، خلال كلمته بفعاليات افتتاح الرئيس السيسى لمجمع انتاج البنزين وتكرير البترول بمحافظة اسيوط ، أنه تم اطلاق كتاب مهم أطلقته الحكومة المصرية وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى وهو توثيق لما تم انجازه خلال الفترة الماضية فى كافة ربوع مصر من مشروعات تنموية تستهدف كافة قطاعات الحياة .

وأشار مصطفى مدبولى ، إلى أن هذه الوثيقة أول نسخة من إطلاقها وهدفها توثيق كافة المشروعات التنموية خلال السبع سنوات الماضية .