رئيس الوزراء : تنفيذ مشروعات تنموية بأكثر من تريليون جنيه في الصعيد خلال 7 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ،إن الدولة تهدف لرفع مستوى جودة الحياة للمواطنين بالصعيد .

وأضاف خلال افتتاح مشروعات قومية بأسيوط ، أنه تم وجاري تنفيذ مشروعات تنموية بأكثر من تريليون جنيه في الصعيد خلال 7 سنوات.

وتابع : “ تم تنفيذ مشروعات باستثمارات بلغت 535 مليار جنيه من خلال شركات القطاع الخاص بصعيد مصر ”.

وقال رئيس الوزراء إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بافتتاح مشروعات كبرى من المشروعات القومية التى قامت بها الدولة خلال السبع سنوات الماضية والتى تهدف فى الأساس لجودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطن فى صعيد مصر .

وأوضح مصطفى مدبولى ، خلال كلمته بفعاليات افتتاح الرئيس السيسى لمجمع انتاج البنزين وتكرير البترول بمحافظة اسيوط ، أنه تم اطلاق كتاب مهم أطلقته الحكومة المصرية وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى وهو توثيق لما تم انجازه خلال الفترة الماضية فى كافة ربوع مصر من مشروعات تنموية تستهدف كافة قطاعات الحياة .