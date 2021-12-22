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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أنفقنا في 7 أعوام ما تم إنفاقه خلال 30 عاما.. السيسي: ما نفعله في بلدنا هو محاولة لتعويض ما فاتنا

صدى البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنه من الضروري ،رفع الوعي بخطورة البناء على الأراضي الزراعية .

وأضاف : “ التحدي الذي نواجهه ليس تحدي الحكومة  وحدها لكنه تحدي كل عناصر الدولة المصرية الحكومة والمواطنين ”.

وتابع : “كنت في اسوان بعد موضوع السيول ، وسيدة قالتلي انا مش عارفة أعيش وعندي 6 أولا د  وفعلا الإنفاق على 6 أولاد كتير وصعب ، مطالبهم رقم كبير ”.

وتابع : “الأرض الزراعية هي فرصة عمل متاحة عندما تحولها لسكن تخسر فرصة العمل ”

وأضاف : “ اليوم يوم جميل .. و ما نفعله في بلدنا هو محاولة لتعويض ما فاتنا .. و أنفقنا في 7 أعوام  ما يوازي ما تم إنفاقه خلال 30 عام”.

وتابع : نحتاج للتعاون لمواجهة الزيادة السكانية  واحنا بنتحرك عشان نضيف للأرض الزراعية ونوفي مطالب المصريين للغذاء .

 

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