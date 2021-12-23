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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تكشف خطة عمل لجنة الصحة لـ الأسبوع المقبل

إيرين سعيد ، عضو
إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

أعلنت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، خطة عمل اللجنة الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بـ المجلس الصحي المصري، برئاسة الدكتور أشرف حاتم.

 

وكشفت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” عن فلسفة مشروع القانون الجديد، ونظرا للكوارث الصحية التى حلت ببعض المشاهير نتيجة وقوع الأخطاء الطبية، وجد أنه لابد من تسليح جيش مصر الأبيض بالعلم والتدريب، وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية، علاوة على توحيد شهادة التدريب للجميع، ليصبح المجلس الصحي المصري وحده المنوط بتدريب الطاقم الطبي.

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مراقبة المنصات 

وأوضحت أن المجلس سيعمل على مراقبة المنصات المقدمة لضمان تدريب الطاقم الطبي على مستوى عال من الكفاءة، ووضع السياسات العامة التى تضمن الممارسات الصحية لتحقيق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، مع وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية.

إيرين سعيد لجنة الصحة مجلس النواب المجلس الصحي المصري أشرف حاتم الاخطاء الطبية

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