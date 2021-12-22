مشروعات النواب: الرئيس السيسي نجح في تحويل الصعيد من أماكن طاردة للعمالة إلى محافظات جاذبة

قالت النائبة رحاب موسي ، عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطي اهتماما كبيرا بالمشروعات القومية والتنموية الشاملة ، داخل مصر.

وأوضحت أن السيسي أول رئيس مصري يحقق التنمية في محافظات الصعيد من خلال إقامه مشروعات عملاقة تخلق حياة جديدة لأهل الصعيد وذلك ضمن إستراتيجيات الجمهورية الجديدة خلق تنمية شاملة على كافة المستويات.

وأكدت عضو لجنة المشروعات الصغيرة ، فى بيان صحفى له على الأهمية الكبيرة لجميع المشروعات التى اطلقها وافتتحها الرئيس السيسى فى صعيد مصر منذ تولية قيادة البلاد ، مؤكدة أن صعيد مصر أصبح يحظى باهتمام كبير وغير مسبوق فى تاريخ مصر من القيادة السياسية.

وأكدت أن المشروعات القومية العملاقة التى اطلقها الرئيس السيسى لاحداث تنمية شاملة وحقيقية فى صعيد مصر ، وبالتالي أصبحت جميع المحافظات والمدن ومراكز وقرى الصعيد مؤهلة لتكون لها دورها الاقتصادى الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى خاصة بعد النجاحات الكبيرة التى حققها شباب الصعيد الواعد فى ادارة وتملك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف موسي ، أن الرئيس السيسي نجح فى أن يحول صعيد مصر من أماكن طاردة للعاملة الى أماكن جاذبة للعمالة بعد اطلاق العديد من المشروعات الصناعية والزراعية والاستثمارية وتطوير وتحديث مختلف المناطق الصناعية على مستوى صعيد مصر.

وأشادت النائبة رحاب موسي ، ً بنجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى باعطاء اولوية لنسف الروتين والبيروقراطية فى منظومة تملك وادارة الشباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية وفى محافظات الصعيد للحد من مشكلة البطالة لدى الشباب وخلق فرص عمل جديدة .

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد



وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية، فى إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة