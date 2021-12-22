عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مشروعات النواب: الرئيس السيسي نجح في تحويل الصعيد من أماكن طاردة للعمالة إلى محافظات جاذبة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت النائبة رحاب موسي ، عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطي اهتماما كبيرا بالمشروعات  القومية والتنموية الشاملة  ، داخل  مصر.

 

وأوضحت أن السيسي أول رئيس مصري يحقق التنمية في محافظات الصعيد من خلال إقامه مشروعات عملاقة تخلق حياة جديدة لأهل الصعيد وذلك ضمن إستراتيجيات الجمهورية الجديدة خلق تنمية شاملة على كافة المستويات.

وأكدت عضو لجنة المشروعات الصغيرة ،  فى بيان صحفى له على الأهمية الكبيرة لجميع المشروعات التى اطلقها وافتتحها الرئيس السيسى فى صعيد مصر منذ تولية قيادة البلاد ، مؤكدة أن صعيد مصر أصبح يحظى باهتمام كبير وغير مسبوق فى تاريخ مصر من القيادة السياسية.

وأكدت  أن المشروعات القومية العملاقة التى اطلقها الرئيس السيسى لاحداث تنمية شاملة وحقيقية فى صعيد مصر ، وبالتالي أصبحت جميع المحافظات والمدن ومراكز وقرى الصعيد مؤهلة لتكون لها دورها الاقتصادى الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى خاصة بعد النجاحات الكبيرة التى حققها شباب الصعيد الواعد فى ادارة وتملك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف موسي ، أن الرئيس السيسي نجح فى أن يحول صعيد مصر من أماكن طاردة للعاملة الى أماكن جاذبة للعمالة بعد اطلاق العديد من المشروعات الصناعية والزراعية والاستثمارية وتطوير وتحديث مختلف المناطق الصناعية على مستوى صعيد مصر.

وأشادت النائبة رحاب موسي ، ً بنجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى باعطاء اولوية لنسف الروتين والبيروقراطية فى منظومة تملك وادارة الشباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية وفى محافظات الصعيد للحد من مشكلة البطالة لدى الشباب وخلق فرص عمل جديدة .

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية، فى إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة

الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية محافظات الصعيد مشروعات عملاقة القيادة السياسية

ترشيحاتنا

عاوزين نعيش.. السيسى : فدان الأرض سيصل لـ مليون جنيه فى هذه الحالة

الإسكان: استثمارات الوزارة بالصعيد وصلت إلى 86.5 مليار جنيه

مخدرات الكريسماس.. الداخلية تداهم مصنع الكيف بمدينة السلام |شاهد

متحدثا عن الكثافة السكانية.. الرئيس السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لشخص بيتجوز تاني

القطار ينطلق بسرعة.. مشروعات تنموية بـ تريليون جنيه في الصعيد خلال7 سنوات

الصحة : إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

ألقاها والداها عارية واحتضنتها الكلاب الضالة من برد الشتاء.. تفاصيل مؤلمة

فاروق الباز يفجر مفاجأة عن تحذير ناسا من اقتراب نهاية العالم.. فيديو

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا هاما لقائدي السيارات.. فيديو

مصر تشهد 3 ظواهر جوية وطقس شديد البرودة.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

نفاذ التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي فى السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي

السيسي من أسيوط: قولت لأختي عندي 100 مليون عايز أعيشهم أعمل إيه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

بدون حجاب.. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري

فيديو

زوج فاطمة عيد: ألفت لها 30 أغنية في مسلسل واحد

يا بتاع الورد.. فاطمة عيد تشدو بأشهر أغانيها في صدى البلد

فيديو جراف.. مفاجأة صادمة في تقرير الطب الشرعي عن تحليل كريم الهواري

بحب المايوه واللبس الخفيف.. أبرز تصريحات مثيرة لـ رانيا يوسف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

اﻟﻤﺰﻳﺪ