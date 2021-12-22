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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غرس زجاجة فى رقبته.. ضبط شخص تعدى على صديقه بسبب خلافات الجيرة بمنشأة ناصر

صدى البلد

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على شخص لقيامه بالتعدي على آخر محدثاً إصابته خلال مشاجرة بمنشأة ناصر، وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة منشأة ناصر يفيد بورود إشارة من أحد المستشفيات باستقباله عاملا، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجـرح نافذ بالرقبة.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه عامل، مقيم بذات الناحية، بسبب خلافات حول الجيرة، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجنى عليه بالضرب باستخدام قطعة زجاجية محدثاً إصابته. 

وتـمكـنت قوة أمنية بقيادة المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحـث القسـم، مـن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأكد تخلصـه مـن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام.

اخبار الحوادث مديرية امن القاهرة مشاجرة منشأة ناصر إصابة شخص بطعنه مشاجرة

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