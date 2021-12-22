لافروف يعلن موعد الجولة الأولى للتفاوض بين واشنطن وموسكو حول الضمانات الأمنية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن انعقاد الجولة الأولى للتفاوض مع الولايات المتحدة حول الضمانات الأمنية سيكون مطلع العام المقبل.

وقال لافروف، في حوار له مع شبكة "روسيا اليوم"، إنه من المتوقع إجراء أول جولة مباحثات بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا وأمريكا في يناير المقبل، مشيرا إلى أن رد الفعل الأمريكي بشأن المقترحات حول الضمانات الأمنية كان "عمليا" وتم تنسيق اتجاهات العمل المستقبلي.

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن استعداد موسكو للنظر في مخاوف الولايات المتحدة، مضيفا: "لكن لم تقدمها لنا بعد".

وأكد لافروف أن روسيا تؤيد مبدأ الأمن المتساوي وغير المجزأ كأساس لأمن أوروبا.

وأضاف أن موسكو تأمل في بدء التفاوض مع حلف الناتو بشأن الضمانات الأمنية في يناير المقبل.

وحول محادثات فيينا بشأن إيران، قال لافروف إن هناك فرصة جيدة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى استئناف المفاوضات قبل نهاية العام.

كما أعرب لافروف عن قلق بلاده من وقوف فرنسا وألمانيا إلى جانب نظام كييف الذي يشوه اتفاقات مينسك، داعيا باريس وبرلين لإجبار حكومة أوكرانيا على تنفيذ اتفاقات مينسك.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية أكدت مرارا أهمية اتفاقات مينسك بما يشمل منح دونباس وضعا خاصا.

وشدد الوزير الروسي على أن بلاده "لا تسعى للحرب لكننا سنستخدم الوسائل المتوفرة بحزم بغية ضمان أمننا".