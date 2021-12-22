عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف يعلن موعد الجولة الأولى للتفاوض بين واشنطن وموسكو حول الضمانات الأمنية

لافروف
لافروف

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن انعقاد الجولة الأولى للتفاوض مع الولايات المتحدة حول الضمانات الأمنية سيكون مطلع العام المقبل.

وقال لافروف، في حوار له مع شبكة "روسيا اليوم"، إنه من المتوقع  إجراء أول جولة مباحثات بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا وأمريكا في يناير المقبل، مشيرا إلى أن رد الفعل الأمريكي بشأن المقترحات حول الضمانات الأمنية كان "عمليا" وتم تنسيق اتجاهات العمل المستقبلي.

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن استعداد موسكو للنظر في مخاوف الولايات المتحدة، مضيفا: "لكن لم تقدمها لنا بعد".

وأكد لافروف أن روسيا تؤيد مبدأ الأمن المتساوي وغير المجزأ كأساس لأمن أوروبا.

وأضاف أن موسكو تأمل في بدء التفاوض مع حلف الناتو بشأن الضمانات الأمنية في يناير المقبل.

وحول محادثات فيينا بشأن إيران، قال لافروف إن هناك فرصة جيدة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى استئناف المفاوضات قبل نهاية العام.

كما أعرب لافروف عن قلق بلاده من وقوف فرنسا وألمانيا إلى جانب نظام كييف الذي يشوه اتفاقات مينسك، داعيا باريس وبرلين لإجبار حكومة أوكرانيا على تنفيذ اتفاقات مينسك.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية أكدت مرارا أهمية اتفاقات مينسك بما يشمل منح دونباس وضعا خاصا.

وشدد الوزير الروسي على أن بلاده "لا تسعى للحرب لكننا سنستخدم الوسائل المتوفرة بحزم بغية ضمان أمننا".

سيرجي لافروف اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن وزير الخارجية الروسي

ترشيحاتنا

عاوزين نعيش.. السيسى : فدان الأرض سيصل لـ مليون جنيه فى هذه الحالة

الإسكان: استثمارات الوزارة بالصعيد وصلت إلى 86.5 مليار جنيه

مخدرات الكريسماس.. الداخلية تداهم مصنع الكيف بمدينة السلام |شاهد

متحدثا عن الكثافة السكانية.. الرئيس السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لشخص بيتجوز تاني

القطار ينطلق بسرعة.. مشروعات تنموية بـ تريليون جنيه في الصعيد خلال7 سنوات

الصحة : إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

ألقاها والداها عارية واحتضنتها الكلاب الضالة من برد الشتاء.. تفاصيل مؤلمة

فاروق الباز يفجر مفاجأة عن تحذير ناسا من اقتراب نهاية العالم.. فيديو

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا هاما لقائدي السيارات.. فيديو

مصر تشهد 3 ظواهر جوية وطقس شديد البرودة.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

نفاذ التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي فى السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي

السيسي من أسيوط: قولت لأختي عندي 100 مليون عايز أعيشهم أعمل إيه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

بدون حجاب.. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري

فيديو

زوج فاطمة عيد: ألفت لها 30 أغنية في مسلسل واحد

يا بتاع الورد.. فاطمة عيد تشدو بأشهر أغانيها في صدى البلد

فيديو جراف.. مفاجأة صادمة في تقرير الطب الشرعي عن تحليل كريم الهواري

بحب المايوه واللبس الخفيف.. أبرز تصريحات مثيرة لـ رانيا يوسف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

اﻟﻤﺰﻳﺪ