السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل بتهمة الاتجار بالهيروين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، متهم بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين.

وأسند أمر الإحالة الصادر من المحامي العام اتهام عاطل"، بحيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمنطقة دار السلام.



وأكد مجري التحريات نقيب شرطة بقسم دار السلام، أنه حال مروره الأمني بدائرة القسم شاهد المتهم الهارب من الجنحة 40 تدابير وهروب مراقبة لسنة 2021، فقام بضبطه وبتفتيشه عثر على لفافات مخدر الهيروين ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.



وتنص المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.