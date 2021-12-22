السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل بتهمة الاتجار بالهيروين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، متهم بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين.
وأسند أمر الإحالة الصادر من المحامي العام اتهام عاطل"، بحيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمنطقة دار السلام.
وأكد مجري التحريات نقيب شرطة بقسم دار السلام، أنه حال مروره الأمني بدائرة القسم شاهد المتهم الهارب من الجنحة 40 تدابير وهروب مراقبة لسنة 2021، فقام بضبطه وبتفتيشه عثر على لفافات مخدر الهيروين ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.