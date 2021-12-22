القطار ينطلق بسرعة.. مشروعات تنموية بـ تريليون جنيه في الصعيد خلال7 سنوات

ينشر صدى البلد ما تم خلال السنوات الماضية لتطوير صعيد مصر والاهتمام بشبابه عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وعملت الحكومة على تطوير مدن وقري الصعيد وإقامة استثمارات بها لتوفير فرص عمل للشباب وتم وجاري تنفيذ استثمارات بقيمة تريليون جنيه خلال الـ ٧ سنوات الماضية لتحقيق التنمية التكملة وتعظيم الاستفادة من المقومات بالصعيد.

وتقوم ٦ وزارات بتنفيذ مشروعات باستثمارات 535 مليار جنيه في عدة قطاعات منها الاسكان والبنية التحتية والكهرباء والنقل والتربية والتعليم ، وتم تطوير مرفق السكة الحديد بـ٣٢ مليار جنيه