متحدثا عن الكثافة السكانية.. الرئيس السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لشخص بيتجوز تاني

تحدث الرئيس السيسي على الزيادة السكانية في مصر، قائلا: "الزيادة هتحتاج توفير مجمعات سكنية ومدارس وطرق ومستشفيات، هل نحن نمتلك القدرة المالية لفعل ذلك؟".

وأضاف "الرئيس السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عددا من المشروعات القومية التنموية بمحافظة أسيوط، : "المواطن في الآخر بيقول إنه عايز يعيش واحنا عايزينه يعيش بس لازم يفهم أضرار الزيادة السكانية".

وأردف: يجب أن يكون هناك أرضية فهم مشتركة للواقع وأسبابه وطرح حلول ، مشددا على ضرورة مواجهة ثقافة البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وأيضا ثقافة النمو السكاني.



وتابع: الدولة تعمل على نشر ثقافة التوعية بالزيادة السكانية، من خلال مبادراتها ولكن المواطن يجب أن يساهم في نشر تلك الثقافة، مضيفا: لا يمكن هدي بطاقة تموين لشخص بيتجوز لأنه إزاي بيتجوز وهو مش قادر ينفق على أسرته.



