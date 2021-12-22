عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدثا عن الكثافة السكانية.. الرئيس السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لشخص بيتجوز تاني

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

تحدث الرئيس السيسي على الزيادة السكانية في مصر، قائلا: "الزيادة هتحتاج توفير مجمعات سكنية ومدارس وطرق ومستشفيات، هل نحن نمتلك القدرة المالية لفعل ذلك؟".

 

وأضاف "الرئيس السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عددا من المشروعات القومية التنموية بمحافظة أسيوط، : "المواطن في الآخر بيقول إنه عايز يعيش واحنا عايزينه يعيش بس لازم يفهم أضرار الزيادة السكانية".

 

وأردف: يجب أن يكون هناك أرضية فهم مشتركة للواقع وأسبابه وطرح حلول ، مشددا على ضرورة مواجهة ثقافة البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وأيضا ثقافة النمو السكاني.


وتابع: الدولة تعمل على نشر ثقافة التوعية بالزيادة السكانية، من خلال مبادراتها ولكن المواطن يجب أن يساهم في نشر تلك الثقافة، مضيفا: لا يمكن هدي بطاقة تموين لشخص بيتجوز لأنه إزاي بيتجوز وهو مش قادر ينفق على أسرته.

 

السيسي لزيادة السكانية الرئيس السيسي المشروعات القومية التنموية التعديات على الاراضي الزراعية اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

عاوزين نعيش.. السيسى : فدان الأرض سيصل لـ مليون جنيه فى هذه الحالة

الإسكان: استثمارات الوزارة بالصعيد وصلت إلى 86.5 مليار جنيه

مخدرات الكريسماس.. الداخلية تداهم مصنع الكيف بمدينة السلام |شاهد

متحدثا عن الكثافة السكانية.. الرئيس السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لشخص بيتجوز تاني

القطار ينطلق بسرعة.. مشروعات تنموية بـ تريليون جنيه في الصعيد خلال7 سنوات

الصحة : إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

ألقاها والداها عارية واحتضنتها الكلاب الضالة من برد الشتاء.. تفاصيل مؤلمة

فاروق الباز يفجر مفاجأة عن تحذير ناسا من اقتراب نهاية العالم.. فيديو

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا هاما لقائدي السيارات.. فيديو

مصر تشهد 3 ظواهر جوية وطقس شديد البرودة.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

نفاذ التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي فى السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي

السيسي من أسيوط: قولت لأختي عندي 100 مليون عايز أعيشهم أعمل إيه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

بدون حجاب.. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري

فيديو

زوج فاطمة عيد: ألفت لها 30 أغنية في مسلسل واحد

يا بتاع الورد.. فاطمة عيد تشدو بأشهر أغانيها في صدى البلد

فيديو جراف.. مفاجأة صادمة في تقرير الطب الشرعي عن تحليل كريم الهواري

بحب المايوه واللبس الخفيف.. أبرز تصريحات مثيرة لـ رانيا يوسف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

اﻟﻤﺰﻳﺪ