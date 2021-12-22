التعليم العالي: أسيوط إحدى البقاع العزيزة علينا في صعيد مصر

علق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، حول خطط التنمية سواء على محافظات الصعيد أو محافظات الجمهورية بصفة عامة، قائلاً: "احنا محظوظين أن خلال الـ 7 سنوات الماضية ، كانت خريطة وزارة التعليم بصفة عامة والصحة كانت على رأس أولوليات الدولة والحكومة".

وأضاف خالد عبد الغفار ، خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية التنموية بمحافظة أسيوط، قائلاً: "كل اللي بيتعمل من مظاهر للتنمية سواء في بناء الطرق، ومحاور رئيسية، ومحاطات معالجة .. لازم يكون مرتبط بخطط التعليم".

وتابع وزير العليم العالي: "لأن مع هذه الخدمات التي تعمل الدولة على توفيرها، ولا توجد خطط للتعليم .. تتبقى قضية الوعي والمعرفة والفكر التي يجب أن يتسلح بها المواطن المصري".

وأشار خالد عبد الغفار، إلى مشروعات التنموية في محافظة أسيوط، معقباً: "أسيوط تعتبر إحدى البقاع المعززة علينا في صعيد مصر".