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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صبحي يستعرض في لقائه مع مسئول الشباب باليونسكو التجربة المصرية للتمكين والتأهيل

صدى البلد

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ، اليوم الأربعاء، جابريلا راموس مسئول الشباب بمنظمة اليونسكو باليونسكو للحديث حول التجربة المصرية في تمكين وتأهيل الشباب.

جاء ذلك علي هامش مشاركة وزير الشباب والرياضة في فعاليات مؤتمر وزراء التنمية والشئون الاجتماعية العرب  ومنتدى إدارة التحولات الاجتماعية والمنعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة ٢٠-٢٣ ديسمبر الجاري.

تناول اللقاء الحديث حول جهود الدولة المصرية علي صعيد الاهتمام بالشباب، والعمل علي تحقيق متطلباتهم ورغباتهم ، وتنفيذ سلسلة من البرامج والمشروعات المخصصة لهم، بجانب المضي قدماً نحو تمكين الشباب في مختلف المجالات وتنمية مهاراتهم في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

في هذا السياق، أوضح وزير الشباب والرياضة حرص القيادة السياسية علي تمكين الشباب في المجالات كافة، ويظهر ذلك جلياً من خلال البرامج الرئاسية لتأهيل وإعداد الشباب، واقامة المؤتمرات الوطنية للشباب تحت رعاية وحضور الرئيس لمناقشة مختلف القضايا، علاوة علي تعيين مجموعة من الشباب في المناصب القيادية منها نائبين للوزراء والمحافظين، وأعضاء في مجلس النواب.

من جانبها، أشارت مسئول الشباب بمنظمة اليونسكو إلي احتفالية "قادرون باختلاف" التي أقيمت في مطلع شهر ديسمبر الجاري تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي عكست للمجتمع الدولي مدي اهتمام الدولة المصرية لذوي القدرات والهمم.

أكد وزير الشباب والرياضة الاهتمام بالتعاون مع منظمة اليونسكو علي مستوي النشء والشباب، من خلال إقامة برامج مشتركة علي مدار العام في ضوء الحرص علي دعمهم وتنمية مهاراتهم ، مشيراً إلي استراتيجية الوزارة التي يهدف أحد محاورها إلي تنمية مهارات وقدرات الشباب، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل، إضافة إلي تنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج مع مختلف الجهات المعنية لإعداد القيادات الشبابية.

كما لفت الدكتور أشرف صبحي إلي جهود الوزارة الرامية إلي دمج ذوي القدرات والهمم داخل المجتمع، وتقديم أنشطة وبرامج مخصصة لهم داخل المنشآت الشبابية والرياضة، ودعمهم ورعايتهم، وتلبية رغباتهم ومتطلباتهم المختلفة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، مؤكداً تميز أبناء مصر من ذوي القدرات والهمم، وقدرتهم علي التفوق في شتي المجالات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب السعودية

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