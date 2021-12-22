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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدبولي: الانتهاء من تسليم 530 ألف كارت للمزارعين بمحافظات الصعيد

مدبولي
مدبولي

رئيس الوزراء: اطلاق وثيقة انجازات المشاريع القومية خلال الـ 7 سنوات الماضية
 

على رأس أجندة العمل الوطني..مدبولي: الصعيد شهد استثمارات بـ1.1 تريليون جنيه
 

مدبولي: مشروعات بإستثمارات 535 مليار جنيه من القطاع الخاص بالصعيد
 

32 مليار جنيه .. مدبولى يكشف حجم استثمارات تطوير السكك الحديد بالصعيد
 

نسبة الفقر كانت 75%.. مدبولي: صعيد مصر عانى خلال عهود من التهميش
 

مدبولي: وصلنا لنسبة تغطية 98% من مياه الشرب بمحافظات الصعيد
 

100 مليار جنيه..مدبولي يكشف تطورات قطاع المياه والصرف الصحي في الصعيد
 

30 مليار جنيه.. رئيس الوزراء: تنفيذ مشروعات مهمة للتنمية المحلية بالصعيد
 

مدبولي: الانتهاء من تسليم 530 ألف كارت للمزارعين بمحافظات الصعيد
 

48 مليار جنيه.. مصطفى مدبولي يستعرض إنجازات الدولة ومشروع تكافل وكرامة بالصعيد
 

مدبولي: تكلفة الطاقة الكهربائية بالصعيد تجاوزت الـ 100 مليار جنيه
 

مدبولي : إنشاء 63 مشروعا في القطاع الصحي بالصعيد
 

مدبولي: نجحنا في توفير أكثر من 600 ألف فرصة عمل للشباب بالصعيد
 

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بافتتاح  مشروعات كبرى من المشروعات القومية التى قامت بها الدولة خلال السبع سنوات الماضية والتى تهدف فى الأساس لجودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطن فى صعيد مصر .

 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته بفعاليات إفتتاح الرئيس السيسي لـ مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط، أن الصعيد يعاني من خلل في التوزيع الديمغرافي، حيث تشغل محافظات الصعيد مايقارب من ثلثي مساحة مصر، متابعا: الصعيد يعاني من غياب البنية الأساسية وفرص عمل.


وأشار إلى أن التنمية والإستثمار فى محافظات الصعيد ، خلقت كم هائل من فرص العمل للشباب الموجودين بالمحافظة، مشيرا إلى أن هناك ست وزارات وهيئات بالدولة عملت فى مجال التشييد والبناء كانت جميعها من القطاع الخاص، وأغلب العاملين بها من الصعيد.

 

وأكد أن مشاريع محاور التنمية  تعد الأهم بين المشاريع القومية التى تنفذها الدولة،  حيث تعد محاور تنموية هامة تربط بين شرق وغرب النيل .

 

وأفاد أن صعيد مصر عانى خلال عهود من التهميش، ولم يكن هناك رؤية متكاملة للنهوض بهذه المنطقة الغنية بالثروات، معقباً: "دائماً كان حالنا ولسان حالنا أن الصعيد يعاني من مشاكل وتحديات، وغياب الرؤية المتكاملة لهذه المنطقة".


وقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بالنسبة لقطاع المياه والصرف الصحي بالصعيد، فتم الوصول نسبة التغطية لمياه الشرب إلى 98%، حيث أن الصرف الصحي كانت من ضمن المشاكل التي تعاني منها محافظات الصعيد.

 

وتابع أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي من أهم القطاعات التي عانى منها الصعيد خلال السنوات الماضية، حيث وصلت نسبة التغطية مياه الشرب في 2014 إلى 85%.

 

وعقب على أن مشروع الكابلات الفايبر من المشاريع الهامة التى تدخل لأول مرة لمحافظات الصعيد ضمن مشروع حياة كريمة والتى لم تكن متاحة فى الصعيد فى وقت سابق .
 

وأوضح أن قطاع الزراعة كان له نصيب مهم جدا من التطوير، وذلك من خلال مشروع إستصلاح الأراضي، حيث تم الوصول إلى أكثر من 550 ألف فدان  تم إضافتها للرقعة الزراعية ( شرق العوينات، توشكي، الوادي الجديد، الفيوم، غرب المنيا، غرب غرب المنيا).

 

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أبرز مشروعات وزارة الشباب والرياضة في محافظة أسيوط و المدينة الشبابية في أسوان، مؤكدا على أن الدولة أولت مراكز الشباب اهتماما واضحا.

 

وأشار إلى أنه بالنسبة لتطوير قطاع الكهرباء فى الصعيد، فوصلت اليوم الطاقة الكهربائية بتلك المحافظات 12 ألف و200 ميجا وات، بتكلفة تجاوزت ال100 مليار جنيه، إلى جانب مشروعات النقل وتوزيع الكهرباء التي كلفت 33 مليار جنيه.

 

وأفاد أن جامعة بني سويف يوجد بها كلية العلوم والملاحة وتكنولوجيا الفضاء، مشيراً إلى أنها أول كلية مصرية وعربية متخصصة في مجالات الملاحة الفضائية، وتطبيقات واستخدامات تكنولوجيا الفضاء.


وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم توفير أكثر من 600 ألف فرصة عمل للشباب في محافظات الصعيد، منوها بأن المشروعات التي قامت بها الدولة في الصعيد أدت إلى توفير تلك الفرص.

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