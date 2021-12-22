عبد الغفار: رفع كفاءة وإنشاء مستشفيات ووحدات صحية بتكلفة 45 مليار جنيه في الصعيد

استعرض خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، نماذج لمشروعات التأمين الصحي الشامل في الصعيد، مؤكدا أن وزارة الصحة تعمل جاهدة لتوفير خدمات طبية عالمية.



وأضاف “خالد عبد الغفار”، خلال كلمته بافتتاح عددا من المشروعات القومية التنموية بمحافظة أسيوط، أن مشروع حياة كريمة ساهم في إنشاء وتطوير 27 مستشفى جديدة داخل محافظات الصعيد، بالإضافة إلى رفع كفاءة 13 مستشفى والعمل على إنشاء وتطوير 659 وحدة طب أسرة بإجمالي تكلفة 45 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه يتم التدريب على رفع كفاءة الأطقم الطبية بمحافظات الصعيد، بالتعاون مع الجامعات المصرية.



