خالد عبد الغفار: 2 مليون و127 ألف مواطن تمتعوا بخدمات صحية في الأقصر وأسوان

قال د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة ، إن مشروع التأمين الصحى الشامل بمرحلته الأولى فى 6 محافظات منها الأقصر وأسوان، لافتا إلى أن الأخيرة فى مرحلة التشغيل التجريبى ، ومن المقرر دخولها فى مرحلة التشغيل الفعلى .



وأضاف د.خالد عبد الغفار ، خلال كلمته بفعاليات مجمع إنتاج البنزين بمحافظة أسيوط ، بحضور الرئيس السيسى ، أنه يتم العمل داخل 6 مستشفيات و59 وحدة ومركز داخل محافظة أسوان، وتغطية كافة المواطنين التى تم تسجيلهم على مؤشرات منظومة التأمين الصحى .



ولفت خالد عبد الغفار ، إلى أن إجمالى 2 مليون و 127 ألف مواطن فى محافظتى الأقصر وأسوان تمتعوا بخدمات صحية بأكثر من 612 فحص وخدمات طبية وعمليات جراحية بإجمالى 45 ألف مواطن ومن المقرر أن تدخل محافظات أخرى فى الصعيد فى المرحلة الثانية للتأمين الصحى الشامل.