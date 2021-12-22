فيديو كونفرانس.. السيسي يفتتح مشروعات تنموية ومستشفيات بمحافظات الصعيد.. فيديو

شهد الرئيس السيسي عدد من الافتتاحات والمشروعات التنموية بصعيد مصر، من خلال الفيديو "كونفرانس"، منها مستشفى الاطفال التخصصي بالأقصر بمستشفى سمالوط التخصصي ومستشفى الكبد والجهاز التخصصي بالمنيا.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في اطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلي يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

