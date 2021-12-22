عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مزايدة عالمية.. وزير البترول يوضح تفاصيل إطلاق مشروع تجميع البيانات الجيولوجية

وزير البترول
وزير البترول

قال المهندس طارق الملا وزير البترول ، إن الوزارة وضعت خطة فى تدشين مجمعات البنزين ترتكز على البحث والاستكشاف ، وبنية أساسية للبترول والغاز ، ومشروعات التكرير ومن ثم محطات الوقود .


وأضاف  طارق الملا  ، خلال كلمته بفعاليات افتتاح مجمع إنتاج البنزين بمحافظة أسيوط بحضور الرئيس السيسى  ، أنه فى خلال الفترة من 2014 وحتى اليوم تم توقيع 10 اتفاقيات جديدة فى منطقة جنوب الوادى   ، وتم إطلاق أول مشروع لتجميع البيانات الجيولوجية فى البحر الأحمر عام 2018 .


وأشار طارق الملا ، إلى أنه تم التمكن من أول مزايدة عالمية فى النطاق الاقتصادى للمنطقة التابعة فى البحر الأحمر عام 2019  وكانت نتيجة ذلك إرساء 3 شركات عالمية كبرى أمريكية ، بريطانية ، إماراتية وتم توقيع اول اتفقيات فى البحر الاحمر عام 2020  .
 

المهندس طارق الملا وزير البترول البحر الأحمر مشروعات بريطانية البحث والاستكشاف

ترشيحاتنا

رئيس مجلس النواب: نسعى لتوطيد العلاقات المصرية – البحرينية على الصعيد البرلماني

إصابة نجم الرجاء المغربي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

البترول: نجحنا في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت الصناعية

وزير البترول: 34 مليار جنيه استثمارات القطاع من 2014 حتي اليوم

مزايدة عالمية.. وزير البترول يوضح تفاصيل إطلاق مشروع تجميع البيانات الجيولوجية

بعد توقفها مؤقتاً.. روسيا: استئناف المحادثات النووية الإيرانية قبل نهاية العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

ألقاها والداها عارية واحتضنتها الكلاب الضالة من برد الشتاء.. تفاصيل مؤلمة

فاروق الباز يفجر مفاجأة عن تحذير ناسا من اقتراب نهاية العالم.. فيديو

عاوزين نعيش.. السيسى : فدان الأرض سيصل لـ مليون جنيه فى هذه الحالة

السوبر الأفريقي .. أبرز غيابات الأهلي أمام الرجاء المغربي اليوم

مصر تشهد 3 ظواهر جوية وطقس شديد البرودة.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا هاما لقائدي السيارات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

فيديو

زوج فاطمة عيد: ألفت لها 30 أغنية في مسلسل واحد

يا بتاع الورد.. فاطمة عيد تشدو بأشهر أغانيها في صدى البلد

فيديو جراف.. مفاجأة صادمة في تقرير الطب الشرعي عن تحليل كريم الهواري

بحب المايوه واللبس الخفيف.. أبرز تصريحات مثيرة لـ رانيا يوسف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ