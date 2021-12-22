مزايدة عالمية.. وزير البترول يوضح تفاصيل إطلاق مشروع تجميع البيانات الجيولوجية

قال المهندس طارق الملا وزير البترول ، إن الوزارة وضعت خطة فى تدشين مجمعات البنزين ترتكز على البحث والاستكشاف ، وبنية أساسية للبترول والغاز ، ومشروعات التكرير ومن ثم محطات الوقود .



وأضاف طارق الملا ، خلال كلمته بفعاليات افتتاح مجمع إنتاج البنزين بمحافظة أسيوط بحضور الرئيس السيسى ، أنه فى خلال الفترة من 2014 وحتى اليوم تم توقيع 10 اتفاقيات جديدة فى منطقة جنوب الوادى ، وتم إطلاق أول مشروع لتجميع البيانات الجيولوجية فى البحر الأحمر عام 2018 .



وأشار طارق الملا ، إلى أنه تم التمكن من أول مزايدة عالمية فى النطاق الاقتصادى للمنطقة التابعة فى البحر الأحمر عام 2019 وكانت نتيجة ذلك إرساء 3 شركات عالمية كبرى أمريكية ، بريطانية ، إماراتية وتم توقيع اول اتفقيات فى البحر الاحمر عام 2020 .

