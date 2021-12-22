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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تؤثر على موديلات 2027.. وكالة حماية البيئة تصدق على لوائح بيئية جديدة

وكالة حماية البيئة
وكالة حماية البيئة الأمريكية

قامت وكالة حماية البيئة الأمريكية  (EPA)  بالتصديق النهائي على قواعدها الجديدة، التي تسري مؤقتا لمدة 3 سنوات فقط، واصفة القواعد الجديدة بأنها "المعايير الفيدرالية الأكثر طموحا على الإطلاق بالنسبة للانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري الخاصة بسيارات الركاب والشاحنات الخفيفة".

وتعد المعايير الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ لطراز من عام 2023 حتى 2026، مقدمة لمجموعة المعايير التالية، التي من المقرر البدء في تنفيذها عام 2027 والتي ستؤثر على مركبات موديلات 2027.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، بينما تحدد وكالة حماية البيئة (EPA)  من الناحية الميكانيكية مقدار الانبعاثات الصادرة من أنبوب العادم، وليس معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود  وهي التي تحددها الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة NHTSA، ولكن بكل تأكيد القوانين الجديدة ستؤثر بالطبع على تصنيف الأميال لكل جالون للمركبات المختلفة سواء السيارت العادية أو شاحنات النقل الثقيل، كلها ستخضع للفحص البيئي واللوائح المستحدثة.

فيما أعلنت مجموعة المناخ المؤيدة للبيئة في بيان رسمي استجابة لإعلان وكالة حماية البيئة: "كل هذه المعايير واللوائح التنظيمية هي الأقوى على الإطلاق فيما يخص نسبة الانبعاثات الكربونية يتم وضعها لقطاع المركبات داخل الولايات المتحدة الأمريكية".

فيما عقبت وكالة حماية البيئة بعد التصديق على القانون أن القواعد الجديدة يمكن أن تسرع من التحول الكهربائي وترفع مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة والمكونات الهايبرد  لتشكل 17% من إجمالي مبيعات المركبات في السوق الأمريكي بحلول عام 2026، مشيرة إلى أن القواعد الجديدة تمنح صانعي السيارات "مهلة كافية للشركات الامتثال للقواعد الجديدة".

وكالة حماية البيئة الأمريكية EPA الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة NHTSA السيارات الكهربائية الهايبرد الاحتباس الحراري الوقود استهلاك الوقود

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