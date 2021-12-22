مدبولي: تنفيذ 63 مشروعا لإنشاء وتطوير المستشفيات بمحافظات الصعيد والبحر الأحمر

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محاور التحرك في خطة التنمية المتكاملة في إقليم صعيد مصر، وذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات الخدمية والتنموية في نطاق إقليم الصعيد.

وأكد رئيس الوزراء أن قطاع الصحة يحظى باهتمام بالغ من جانب الدولة المصرية، وهو ما دعا إلى تنفيذ 63 مشروعا فى مجال إنشاء وتطوير المستشفيات بمحافظات الصعيد والبحر الأحمر، منها 27 مشروعا للإنشاء والتطوير، إلى جانب 13 مشروعا لرفع كفاءة المستشفيات، و23 مشروعاً بالمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى تنفيذ حوالى 1500 قافلة طبية لتقديم خدمات طبية متنوعة بمحافظات الصعيد، فضلاً عن المشروع القومي الذى وجه رئيس الجمهورية بتنفيذه، والخاص بتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، موضحاً فى هذا الصدد أنه تم إنشاء المركز الإقليمي لمشتقات البلازما في محافظة المنيا، وجار إنشاء مركزين آخرين في محافظتي سوهاج والبحر الأحمر، مستعرضاً عدداً من المستشفيات التي تم إنشاؤها وتطويرها داخل محافظات الصعيد، ومنها مستشفى أبو تيج النموذجي بمحافظة أسيوط، ومستشفى ملوى التخصصي، ومستشفى بنى سويف العام، ومستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى حميات الغردقة، وغيرها من المستشفيات بمحافظات الصعيد، والبحر الأحمر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن محافظتي الأقصر وأسوان تأتيان ضمن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم إنفاق 22 مليار جنيه لتطوير المنظومة الصحية داخل المحافظتين، والنهوض بمستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة لأهالينا في المحافظتين، لافتاً إلى أن مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل تضم باقي محافظات الصعيد، مستعرضاً صوراً لعدد من مستشفيات التأمين الصحي بمحافظة الأقصر.

كما أوضح رئيس الوزراء أن محافظات الصعيد حظيت بنصيب كبير من المبادرات الرئاسية التي تم تنفيذها فى قطاع الصحة، حيث تمت اتاحة العلاج لـ 388 ألف مصاب فى إطار المبادرة الرئاسية الخاصة بالقضاء على فيروس "سي"، وإجراء 134 ألف عملية جراحية وتدخل جراحى ضمن المبادرة الرئاسية المتعلقة بالقضاء على قوائم الانتظار، فضلاً عن المبادرات الخاصة بدعم صحة المرأة، وكذا ما يتعلق بعلاج الامراض المزمنة والكشف المبكر على الاعتلال الكلوى.

وفى قطاع الشباب والرياضة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية استثمرت فى إنشاء وتطوير مراكز الشباب، والنوادى الرياضية، والملاعب، والمدن الشبابية، بصورة كبيرة جداً فى محافظات الصعيد، مستعرضاً صوراً لعدد من مشروعات الإنشاء والتطوير التى تمت فى تلك المحافظات فى قطاع الشباب والرياضة.

وفيما يتعلق بقطاع الثقافة، أكد رئيس الوزراء أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير، يتمثل فى الاهتمام بتطوير قصور الثقافة على مستوى محافظات الصعيد، وذلك بهدف تطوير المنظومة الثقافية فى تلك المحافظات وترسيخ وتعزيز القيم والمبادئ، واستعادة الدور الثقافي الريادي لأبناء الصعيد، منوهاً فى هذا الصدد إلى أنه تم الاحتفال بمدينة الأقصر، كعاصمة للثقافة العربية فى عام 2017، وذلك تتويجاً للجهود التى قامت بها الدولة المصرية فى تنفيذ العديد من المشروعات الثقافية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يُعد من أهم المشروعات والمبادرات الاجتماعية التى نفذتها الدولة المصرية فى مجال التضامن الاجتماعى، مشيراً إلى أن محافظات الصعيد استحوذت على نصيب كبير من تنفيذ هذا البرنامج، حيث وصلت قيمة الدعم النقدى الموجه لتلك المحافظات إلى 48 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من مليوني مواطن، مؤكداً أن تنفيذ هذا البرنامج إلى جانب المشروعات التنموية والخدمية الأخرى المنفذة، أسهمت في تخفيض نسبة الفقر فى محافظات الصعيد.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث من محاور العمل، تناول الدكتور مصطفي مدبولي جهود التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، حيث عرض جميع المشروعات الخاصة بالتطوير الاقتصادي والتنمية في مجالات الزراعة والري، والتموين والتجارة الداخلية، والصناعة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة والآثار.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الزراعة والري كان له نصيب كبير، من خلال تنفيذ المشروع العملاق لاستصلاح الأراضي، حيث تم استصلاح 550 ألف فدان في مناطق: شرق العوينات، وتوشكي، والوادي الجديد، والفيوم، وغرب المنيا، وغرب غرب المنيا، حيث تمت إضافتها للرقعة الزراعية، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ منظومة الري الحديث في أكثر من 300 ألف فدان، وفيما يخص كارت الفلاح تم تسجيل أكثر من 1.3 مليون حيازة زراعية.

واستعرض رئيس الوزراء في هذا الصدد نماذج لمشروعات الاستصلاح الزراعي، لافتاً إلى أن أحد أهم هذه المشروعات هو إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم على مساحة 40 ألف فدان بتوشكى، حيث تمت زراعة أكثر من 1.7 مليون شجرة نخيل حتى الآن، من أصل 2,5 مليون نخلة مستهدف زراعتها.

وفيما يتعلق بمجال تنمية الثروة الحيوانية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم تنفيذ المشروع القومي لإحياء البتلو، قائلاً: "هذا المشروع من أهم المشروعات التي تخدم وترفع من دخل الفلاح المصري"، مضيفاً أن نصيب الصعيد من هذا المشروع بلغ نحو ملياري جنيه، بإجمالي 114 ألف رأس، بالإضافة إلى مشروع إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، موضحاً أنه تم إنشاء 25 مركزاً، وإيفاد 1700 قافلة بيطرية، وتقديم تسهيلات وإعفاءات تمويلية للفلاح المصري في الصعيد، مستعرضاً في هذا الشأن نماذج لمراكز تجميع الألبان قبل وبعد عملية التطوير، ومجمع الإنتاج الحيواني المتكامل والمجزر الآلي بمحافظة الفيوم.