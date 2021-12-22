وزير الزراعة يناشد المزارعين الانضمام لمبارة الري الحديث

قال السيد القصير وزير الزراعة إن الإعلان عن أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية يتم بشكل مبكر بهدف تشجيع المزارعين على الاستمرار في الزراعة والإنتاج، وتشجيع الزراعة التعاقدية لمحاصيل القمح وقصب السكر والبنجر وفول الصويا وعباد الشمس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم "الأربعاء" بحضور السيد القصير وزير الزراعة وأشرف رشاد رئيس الأغلبية بمجلس النواب وهشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه على الرغم من بحث زيادة سعر توريد قصب السكر إلا أن زيادة الإنتاجية قد تكون وسيلة لزيادة دخل المزارع بدون انتظار العلاوات.

وقال الوزير إنه سيتم إتاحة الدخول في مبادرة الري الحديث من خلال التحول من الري بالغمر إلى الأساليب الحديثة بالتقسيط على ١٠ سنوات بدون فوائد، مؤكدا أن الدولة تتجه نحو دعم المزارع والفلاح.