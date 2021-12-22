مشيدا بافتتاحات الرئيس.. برلماني: تحقق التنمية في محافظات الصعيد وتوفير فرص العمل

أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بالافتتاحات التي شهدها الرئيس السيسي اليوم لمجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول وعدد من المشروعات التنموية الهامة في نطاق إقليم الصعيد ، مؤكدا أنها مشروعات هامة جدا وتهدف إلى تحقيق التنمية في محافظات الصعيد.

وأضاف فهمي في بيان له اليوم، أن الفترة الماضية شهدت اهتماما كبيرا من الرئيس السيسي بتدشين العديد من المشروعات الهامة في جميع أنحاء مصر وبخاصة منطقة الصعيد وهو ما سيحقق تنمية هامة وتحسين مستوى المعيشة لأهالي الصعيد ، مشيرا إلى أن الدولة حاليا تولي اهتماما كبيرا لمنطقة الصعيد فلا شك أن تلك المشروعات ستصب في صالح المواطن وستوفر فرص عمل لأبناء الصعيد .

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع حياة كريمة أيضا يعد من أكبر المشروعات التي تم تدشينها والتي تهدف لتحسين مستوى المعيشة وستجعل منطقة الصعيد من المناطق الواعدة اقتصاديا وسياحيا واستثماريا بعد أن عانت من التهميش ، وهو ما جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في المؤتمر الوطني للشباب في ٢٠١٧ بأن يكون الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطني في تلك المرحلة وإعطاء الأولوية الصعيد.

وذكر النائب، أن الدولة المصرية عملت من خلال عدة محاور لتحقيق تنمية متكاملة في الصعيد وعلى رأسها تطوير البنية التحتية من خلال تطوير العديد من الطرق ورفع كفاءتها وعلى رأسها طريق الصعيد الصحراوي وطريق ديروط الفرافرة ، بالإضافة إلى الاستثمارات في منظومة السكك الحديد وتطوير الموانئ البحرية ومن بينها ميناء الغردقة البحري وسفاجا ، كما تم التركيز أيضا على خدمات التعليم والصحة، وقطاع المياه والصرف الصحى وغيرهم.