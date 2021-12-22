ألسن عين شمس تعلن عن الطالب المثالى للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ 

نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس، مسابقة الطالب المثالي على مستوى الكلية لعام ٢٠٢١-٢٠٢٢، تحت رعاية د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، د.عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف د.ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

حيث انتهت اللجنة العليا لاختيار الطالب المثالي ، من أعمالها لتعلن الطالب مصطفى سمير مصطفى، بالفرقة الثانية قسم اللغة الألمانية، والطالبة يمنى أحمد حازم محمد، بالفرقة الرابعة قسم اللغة التركية، بالمركز الأول على مستوى الكلية.

وجاء في المركز الثانى الطالب جورج فوزى عوض، الطالب بالفرقة الثالثة قسم اللغة الصينية، والطالبة آية حسنى صابر، بالفرقة الثانية قسم اللغة الإنجليزية، بينما حصل على المركز الثالث كل من الطالب أحمد سامح بدرى زكي، بالفرقة الثالثة قسم اللغة الألمانية، والطالبة روان عبد المنعم الشاذلي، الفرقة الثالثة قسم اللغة الألمانية.

وأعلنت د.سلوى رشاد، عميد الكلية، أن اختيار الطالب المثالي يعد أحد آليات اختيار سفيرًا باسم الكلية، مشددة على الطالب المثالي يعد ممثلًا عن الكلية في المحافل المختلفة باعتباره طالبًا فاعلًا له مساهمات طلابية فى الأنشطة المختلفة، فضلًا عن تميزه على المستوى العلمي والثقافي والمعرفي.

وأشارت إلى أن هناك عدة ضوابط رئيسية عند اختيار الطالب المثالى تتمثل في أن يكون الطالب ناجحاً و متفوقًا و لم يسبق له الاشتراك من قبل في المسابقة، أن يجيد لغتين أجنبيتين إلى جانب إجادته للعربية، ويكون من طلاب الفرقة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، كما يجب أن يكون على قدر عال من الاطلاع على الثقافة والمعلومات العامة، كما يشترط أن يكون ممارسًا لأحد الأنشطة الطلابية، ويجب أن يتحلى بالمظهر العام اللائق المحافظ على الهوية والتقاليد المصرية.

وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة عليا لاختيار الطالب المثالي بالكلية تحت إشراف أ.د.ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعضوية كل من أ.د.عبد المعطي صالح، الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة العربية، أ.د.سيد قطب، الأستاذ بقسم اللغة العربية، د.مي كشك مستشارة اللجنة الاجتماعية.