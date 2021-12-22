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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية المؤتمر: الرئيس السيسي قائد التنمية في صعيد مصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب طارق رسلان نائب رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، إن  الرئيس عبد الفتاح السيسى هو قائد التنمية في صعيد مصر التي طالما حلم أهلها طويلا بها ولم يتحقق الحلم إلا على أيدي  الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي.

وأكد رسلان أن صعيد مصر منذ نشأته لم يسمع باسم المشروعات القومية الكبرى إلا فى عهد الرئيس السيسى، مضيفا أن صعيد مصر أصبح يحظى باهتمام كبير وغير مسبوق فى تاريخ مصر من القيادة السياسية، مشيداً بالمشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس السيسى لإحداث تنمية شاملة وحقيقية فى صعيد مصر.

وأوضح النائب طارق رسلان، أن جميع محافظات ومدن ومراكز وقرى الصعيد أصبحت مؤهلة لتكون لها دورها الاقتصادى الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى خاصة بعد النجاحات الكبيرة التى حققها شباب الصعيد الواعد فى إدارة وتملك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، إلى أنه بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية فقد شاهدنا تطوير وتحديث المناطق الصناعية داخل الصعيد ، حيث نجحت الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بإعطاء أولوية لنسف الروتين والبيروقراطية فى منظومة تملك وإدارة الشباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية وفى محافظات الصعيد للحد من مشكلة البطالة لدى الشباب في صعيد مصر،  وخلق فرص عمل تتناسب مع قوة العمل بصعيد مصر. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي صعيد مصر المشروعات القومية الكبرى القيادة السياسية الاقتصاد الوطني

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