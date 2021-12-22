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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تبدأ 15 يناير.. تعرف على جداول امتحانات نصف العام في القاهرة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي  2021/2022 حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من 15 يناير إلى 3 فبراير 2022.


وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات مع القيام بتعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم تنفيذًا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب .


وأشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من السبت 15 يناير حتى الخميس 20 يناير ، وامتحانات طلاب الصف الخامس والسادس الابتدائي وما يعادله في الفترة من السبت 22 يناير حتى الأربعاء 26 يناير.

 

وأضاف أن امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله من الخميس 20 يناير حتى الأربعاء 26 يناير، وامتحانات النقل الإعدادي المهني من السبت 15 يناير حتى السبت 22 يناير، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين من السبت 29 يناير حتى الخميس 3 فبراير، والإعدادية المهنية من السبت 29 يناير حتى الخميس 3 فبراير وامتحانات النقل للتعليم الفني من الأحد 23 يناير حتى الخميس 3 فبراير .

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وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الامتحانات ستتوقف أيام 6و7و8 يناير بسبب أعياد الميلاد ويوم 19 يناير عيد الغطاس، والخميس 27 يناير عيد الشرطة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية ليوم الخميس.

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